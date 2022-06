Tg1 e lo strano saluto di Giorgino: «Lascia la conduzione del serale»

Una scena che quotidianamente chi guarda il telegiornale su Raiuno vede, ma che ieri, mercoledì 15 giugno, ha quasi sorpreso gli spettatori. Il giornalista Francesco Giorgino ha chiuso l’edizione serale di Tg1, ma stavolta con un saluto che suonava come un commiato. «Termina qui l’edizione di prima serata del Tg1. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci a tutti». Parole semplici, ma emozionate, che risuonano come un addio al serale, con tanto di segno con la mano per salutare gli spettatori. Il video è subito stato postato su Twitter e ha fatto il giro dei social, con una precisa domanda: cosa si nasconde dietro l’emozione del giornalista pugliese?

Lo strano saluto di Francesco Giorgino al #Tg1 (edizione delle 20 di mercoledì 15 giugno) pic.twitter.com/MTVkrFUsDE — Fabio Fabbretti (@fabiofabbretti) June 15, 2022

Giorgino, addio all’edizione serale Tg1?

Sembra proprio che per Francesco Giorgino quella di ieri sera possa essere stata l’ultima conduzione di un’edizione del Tg1. Il 54enne pugliese sarebbe stato rimosso dalla fascia serale del telegiornale, così come le croniste Laura Chimenti ed Emma D’Aquino. La scelta sembra essere stata presa direttamente dalla direttrice Monica Maggioni, dopo che i tre si sono rifiutati di condurre, a turno, la rassegna stampa. Dopo il “no”, quindi, è arrivata una sorta di retrocessione. Giorgino, Chimenti e D’Aquino dovrebbero tornare all’edizione delle 13.30 mentre la principale, quella serale, cambierà volto. In lizza ci sono Giorgia Cardinaletti e Valentina Bisti, secondo quando rivela FqMagazine.

Giorgino al serale dal 2010

Francesco Giorgino è senza dubbio uno dei volti più famosi di Tg1. Il giornalista pugliese lavora in Rai dal 1991 e dal 2000 ha condotto l’edizione di pranzo, diventando l’anchorman delle 13.30. Poi, nel 2010, la promozione con il passaggio all’edizione principale, quella delle 20. E adesso? Si attende soltanto l’ufficialità del ritorno alla vita precedente. Ma in ballo per Giorgino ci sarebbe anche un programma in prima serata su Raidue, di cui si è parlato per settimane in vista della presentazione del palinsesto autunnale. Anche questo sarebbe in forse dopo i recenti sviluppi.