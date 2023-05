Rai, i nomi che l’ad Roberto Sergio porta in Cda

Mancano poche ore al nuovo corso della Rai, che da domani avrà ufficialmente una nuova governance. I consiglieri del cda stanno studiando a fondo i curricula dei papabili scelti dall’amministratore delegato Roberto Sergio e dal direttore generale Giampaolo Rossi. Voteranno le nomine alle testate giornalistiche e tre non passeranno dal cda perché già confermati. Si tratta di Mario Orfeo al Tg3, Alessandra Casarin alla Tgr e Paolo Petrecca a RaiNews. Diverso il discorso per le altre testate. Si voterà per Gian Marco Chiocci al Tg1, Antonio Preziosi al Tg2, Francesco Pionati per il Giornale Radio e Radio1, Jacopo Volpi per RaiSport e Giuseppe Carboni per RaiParlamento. A loro si aggiungono le nomine direttamente proposte dall’ad, che non vanno votate.

Le nomine di Sergio: tutti i nomi

Già noti da tempo alcuni nomi scelti da Roberto Sergio. Per l’Intrattenimento Prime Time c’è Marcello Ciannamea, mentre per l’Intrattenimento Day Time Angelo Mellone. Paolo Corsini va all’Approfondimento, Simona Sala Radio2, Monica Maggioni alla direzione per l’offerta informativa, Stefano Coletta passa alla Distribuzione e Nicola Rao va alla direzione Comunicazione. A questi si aggiungono le nomine chieste dal Movimento 5 Stelle: Adriano De Mario per Cinema e serie Tv, Claudia Mazzola alla presidenza di AgCom con ad Sergio Santo, e Fabrizio Zappi ai Documentari.

I confermati e i ruoli in bilico

Cinque, inoltre, i confermati. Si tratta dell’ad di Rai Cinema Paolo Del Brocco, di Maria Pia Ammirati a RaiFiction, di Silvia Calandrelli a RaiCultura, di Luca Milano a RaiKids e di Elena Capparelli per RaiPlay e digitale. Resta da stabilire chi andrà al Gr tra Francesco Pionati e Angela Mariella: il primo è in vantaggio, mentre la seconda andrebbe alle Istituzioni. Infine la Tv di San Marino, a cui dovrebbe andare Andrea Vianello, mentre Francesco Giorgino prenderà il posto di Claudia Mazzola all’Ufficio Studi.