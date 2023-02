Rai Milano, addio alla sede di Corso Sempione: trasloco al Portello entro il 2025

Rai Milano annuncia l’addio della sede storica di Corso Sempione, progettato nel 1939. A quanto pare, gli uffici si sposteranno completamente a Portello entro l’anno 2025. Con l’addio alla vecchia sede in Sempione si chiude un capitolo di storia della Rai e della televisione italiana.

Il trasferimento di Rai Milano dalla sede di Corso Sempione

Si avvicina il trasferimento degli uffici milanesi della Rai in Fondazione Fiera Milano dalla storica sede, progettata nel 1939 dagli architetti, al nuovo complesso. Dopo il Cda del 25 gennaio in cui è stato discusso degli «aggiornamenti sull’andamento del piano immobiliare, con particolare riferimento al Centro di produzione Rai di Milano», manca pochissimo tempo per l’accordo con la Fondazione Fiera Milano, proprietaria degli spazi che in futuro ospiteranno l’emittente televisiva regionale e i suoi 1200 dipendenti.

La Rai ha studiato due possibili piani per il prossimo futuro per il capoluogo lombardo. Un primo piano riguarderebbe il trasferimento della sede nei padiglioni 1 e 2 della Fondazione in zona Portello, l’altro piano è di optare per l’utilizzo della vecchia sede della fiera di Milano, situata in via Domodossola. Ad ogni modo, Rai Milano dirà addio alla storica sede di Corso Sempione. avverrà sempre e che verrà messa in vendita appena si inizieranno i trasferimenti del personale.

La vendita della sede di Corso Sempione nel prossimo futuro

La vendita della sede di Corso Sempione è sempre stata nei piani della Rai Milano. Infatti, in un documento di luglio si parla della vendita e di «valorizzazione sul mercato del centro di produzione di Sempione». Sui tempi della vendita dipenderà dall’accordo tra le parti.

Inoltre, sempre nel luglio scorso il sindaco di Milano, Beppe Sala, in un post su Instagram aveva detto: «Nel primo semestre 2023 inizieranno i lavori e i nuovi studi saranno pronti per fine 2025, prima quindi del grande appuntamento delle Olimpiadi invernali. Sono felice che il progetto stia prendendo forma, una grande opportunità sia per la Rai che per Milano».