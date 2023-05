Rai, perché la vittoria di Meloni rischia di essere un boomerang

La vera domanda del momento continua ad aleggiare: perché Carlo Fuortes, dopo aver resistito in trincea per mesi, ha improvvisamente mollato? Perché lo ha fatto senza attendere una garanzia sulla sua ricollocazione? La paralisi della Rai da lui denunciata non è iniziata certo l’altro ieri, mentre è sembrato a molti eccessivo scaricare le colpe sul Cda che finora gli aveva sempre spianato la strada. Tra i corridoi di Viale Mazzini prevale una lettura, secondo cui l’ormai ex ad abbia lasciato dopo che la filiera di potere che lo sosteneva e lo proteggeva gli ha chiesto di farsi da parte, rassicurandolo sulle prospettive future. «Stiamo parlando della Forza Italia che fa capo a Gianni Letta e del Pd franceschinian-gentiloniano, quello che continua a comandare nella tv pubblica», dicono fonti qualificate a Tag43. «Gli hanno chiesto di fare un passo indietro per sbloccare la trattativa sulle poltrone e lui non ha potuto rifiutare».

Insomma, un patto del Nazareno in salsa Rai che, paradossalmente, mette i bastoni tra le ruote a Giorgia Meloni e, soprattutto, va contro l’accordo stretto dalla premier con Giuseppe Conte (che rispecchia un po’ lo schema tentato al tavolo delle riforme istituzionali). Perché se è vero che il capo del governo si prepara a incassare Gian Marco Chiocci al Tg1 e altre caselle importanti come il quasi certo arrivo del fedelissimo Angelo Mellone alla direzione del Day time (nonostante qualche mal di pancia in Fdi) o Paolo Corsini al posto di Antonio Di Bella agli Approfondimenti, è altrettanto indubbio che la leader di Fdi si carica sulle spalle il peso politico di quello che è stato considerato da molti come un blitz di carattere impositorio e liberticida, una manovra che ha scatenato la furia delle opposizioni. «Meloni ha formalmente vinto, ma politicamente deve intestarsi una forzatura che suona quasi come un remake dell’editto bulgaro. Mentre gli alleati passano silenziosamente all’incasso, soprattutto la Lega». In effetti il Carroccio utilizza al meglio la strategia del “chiagni e fotti”: fa trapelare i mal di pancia per lo strapotere meloniano in Rai e poi punta a prendersi il Giornale radio (Francesco Pionati o Angela Mariella), il pesantissimo Prime time con Marcello Ciannamea e mantiene salda la Tgr con Alessandro Casarin, giusto per dire. Non male per un partito all’8-9 per cento dei consensi. Mentre Forza Italia viene “risarcita” con la direzione del Tg2 che andrà quasi sicuramente ad Antonio Preziosi.

Il vetero Pd mantiene tre poltrone chiave: Rai Fiction, Rai Cultura e Rai Cinema

Che l’accordo veda un certo Pd comunque protagonista lo si capisce da tre poltrone chiave, dotate di grossi budget, che resteranno appannaggio della filiera vetero-dem (con l’ok compiaciuto dei renziani silenti) nonostante il tourbillon di nomine che sta per scatenarsi: a Rai Fiction rimane infatti imbullonata Maria Pia Ammirati e sembrano intoccabili pure Silvia Calandrelli a Rai Cultura e Paolo Del Brocco a Rai Cinema. Tre posti cardine cui si aggiunge Rai Play con Elena Capparelli. Senza dimenticare il Tg3 che è sempre nelle mani di Mario Orfeo e Andrea Vianello che dovrebbe migrare a Rai San Marino. «Cambiano tutto per non cambiare nulla», mastica amaro qualcuno a Saxa Rubra. Dunque, attenzione: la baruffa tra i partiti del centrodestra nasconderebbe in realtà un altro schema, ossia l’accordo tra un’ala dei democrat e un pezzo del centrodestra che schiaccia il patto Meloni-Conte e taglia fuori Elly Schlein, costretta a mettere il proprio cappello su «vecchie volpi che non fanno capo a lei. Deve tenersi l’usato sicuro», sussurrano all’ombra del cavallo di Viale Mazzini.

Un contentino per Conte: Carboni verso Rai Parlamento

Il leader M5s, dal canto suo, dovrà probabilmente accontentarsi di Rai Parlamento per Giuseppe Carboni e forse potrà raccattare qualche altra briciola come Radio2 a beneficio di Simona Sala. Altra storia per Claudia Mazzola che dovrebbe restare a dirigere l’Ufficio studi o potrebbe andare al Marketing che si libera a fine luglio e di cui lo stesso Ufficio studi era in origine una costola. «Se Meloni volesse far saltare il giochino, allora dovrebbe uscire dalla trappola del putsch anti-Fuortes e aprire davvero alle opposizioni diverse dal Pd. Anche in vista delle Europee e di un suo tentativo di accreditamento nei confronti del Ppe moderato», ragionano alcuni in Rai. In quel caso, allora, ci sarebbe il via libera al M5s su RaiNews24, con Paolo Petrecca che potrebbe traslocare a Rai Sport. «Anche perché il canale all news è troppo pesante e rilevante per lasciarlo agli alleati, per cui o Fdi continua a occuparlo o lo inserisce in una trattativa con le minoranze», riflettono a Saxa Rubra. Quest’ultimo scenario, però, al momento è considerato improbabile.

Polemiche sul nuovo possibile ruolo di Monica Maggioni

L’ultima polemica riguarda Monica Maggioni, direttrice del Tg1 data ormai in uscita. «Come fa a prendersi il coordinamento editoriale e una trasmissione tutta sua? Che poteri avrà? Sarebbe un conflitto di interessi inaccettabile», fanno notare fonti interne. In tutti i casi, ora bisogna accelerare: lo schema delle nomine è pronto in vista del 18 maggio. «Ma se salta qualcosa, succede un casino». Amen.