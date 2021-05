La Rai si assicura

Giancarlo Giorgetti, il titolare del Mise che si sente un po’ come un privilegiato da Mario Draghi vista la sua lunga consuetudine con lui quando l’ipotesi della sua ascesa a Palazzo Chigi era di là da venire, sta pensando a come sistemare la Rai, i cui vertici sono arrivati a scadenza. A muoverlo una convinzione: che il nuovo amministratore delegato che prenderà il posto di Fabrizio Salini debba essere un uomo di finanza e non di prodotto.

In Rai serve un manager finanziario per raddrizzare i conti

Il motivo è molto semplice: visto che nel 2021 si va verso un preoccupante disavanzo (si parla di oltre 65 milioni di euro) occorre qualcuno che imbracci l’accetta e metta a posto i conti. E nell’identikit di Giorgetti il qualcuno ha un nome e cognome. Si chiama Raffaele Agrusti, 64 anni, friulano di Pordenone, esperto di assicurazioni con un passato prestigioso alle Generali, ma non nuovo a viale Mazzini. Il manager infatti ha già ricoperto il ruolo di direttore finanziario sotto la non brillante gestione di Antonio Campo dell’Orto cui, Matteo Renzi regnante, toccò la guida della tivù di Stato. Una candidatura che fa storcere il naso al Pd, che proprio sul rinnovo del cda Rai rischia di creare al suo interno nuove e laceranti divisioni.

Sul nuovo cda di viale Mazzini il Pd è spaccato

Cartina di tornasole dei malumori tra correnti la candidatura di Francesca Bria, militante no global ai tempi del G8 di Genova. Sul suo nome, sponsorizzato da Andrea Orlando e avallato da Enrico Letta, si rischiano le barricate. Fu il ministro del Lavoro – immortalato dal sito Dagospia a pranzo con la sua candidata in un ristorante alla moda nel quartiere Parioli di Roma – a imporla come presidente del Fondo Innovazione della Cassa Depositi e Prestiti. Orlando era rimasto colpito dall’esperienza spagnola di Bria quale ‘assessora’ al Digitale della città di Barcellona. In precedenza ci fu Geoff Mulgan, professore inglese creatore di Nesta (National Endowment for Science Technology and the Arts) tra i suoi più convinti sostenitori. Sui trascorsi di Bria ora però ha preso posizione anche il cattolicissimo Dario Franceschini dopo che in una nota riservata dei Servizi segreti fatta perfidamente circolare in questa vigilia di nomine, si rammenta della sua presenza a Genova durante i disordini del G8 come giornalista free lance di un sito, Indymedia, nato con lo scopo di appoggiare e sostenere le proteste dei movimenti no-global. «In un Paese come l’Italia dove i sette telegiornali nazionali sono la copia esatta l’uno dell’altro, in cui l’informazione è ancora infeudata alle burocrazie di regime o ai grandi gruppi economici, Indymedia rappresenta una rottura rivoluzionaria», si leggeva nella presentazione del progetto poi naufragato nel 2006.

Franceschini non vuole la no-global Bria

Franceschini fu colui che rilanciò le dure proteste del mondo cattolico quando Indymedia Italia pubblicò alcune vignette di Papa Ratzinger in divisa da nazista ed espressioni del tipo ‘Papanazinger’. Per la presidente di Cdp Innovazione, sposata al sociologo e massmediologo bielorusso Evgenij Morozov, amica dell’ex grillino Alessandro Di Battista, seguace di Juliane Assange, fondatore di WikiLeaks, il passato sembra ora riemergere guarda caso proprio quando il suo nome rientra nella rosa dei papabili per il cda di viale Mazzini. Riaffiorano così articoli che sul G8 di Genova scriveva nel novembre del 2007 Gianmarco Chiocci, allora inviato de Il Giornale e oggi direttore dell’agenzia Adnkronos. In un servizio dal titolo G8 ecco le prove che I black bloc erano alla Diaz si cita appunto «l’insurrezionalista Francesca Bria» che si costituirà parte civile (senza aver avuto diritto a un risarcimento) contro la polizia nel processo per i disordini nel capoluogo ligure. Secondo Chiocci esisterebbero anche delle foto che però sarebbero misteriosamente scomparse da un fascicolo dei Ros. Chiamata a testimoniare in aula Bria dichiarò: «Ho ricevuto anch’io un colpo con il manganello, ma non forte». Bria racconta inoltre di essere stata testimone dell’irruzione della polizia e di aver subito chiamato tra gli altri anche Vittorio Agnoletto, all’epoca portavoce del Genova Social Forum.