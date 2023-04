Rai, la Lega fa quadrato intorno a Fuortes per ostacolare Meloni

Pagare moneta, vedere cammello. Nel surreale vaudeville quotidiano della Rai, che vira spesso sul grottesco, una cosa è certa: l’ad Carlo Fuortes non uscirà di scena se non incasserà nero su bianco una soluzione per il suo futuro. Quindi, a valle dell’approvazione del bilancio 2022, che dovrebbe avvenire giovedì 20 aprile, il capo azienda non mollerà subito, ma attenderà che il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, firmi il decreto per la sua nomina alla guida del teatro San Carlo di Napoli. Servirà qualche settimana? Un mese? C’è da pensionare l’attuale numero uno dell’ente, il francese Stéphane Lissner e Sangiuliano, in nome della caldeggiata autarchia sulla gestione delle istituzioni liriche e museali, non vede l’ora. Ma di mezzo c’è la necessità di far passare al volo una norma per pensionare i sovrintendenti over 70, misura che comunque contrasterebbe con l’attuale tendenza della maggioranza a tenere inchiavardati i vegliardi alle poltrone di lusso.

La Lega in difesa di Fuortes per ostacolare i piani di Meloni per la Rai

Della resistenza di Fuortes, comunque, Tag43 aveva scritto in tempi non sospetti. La vera novità delle ultime ore, invece, è che secondo varie fonti interne a Viale Mazzini sarebbe cambiato lo schema politico dietro ai movimenti apicali in Rai. «La Lega si è schierata a sorpresa accanto a Fuortes, lo difende, perché comunque vuole contrastare il dominio meloniano sulla tv pubblica e ogni ostacolo può servire allo scopo», sussurrano a Tag43. Lo schema di Giorgia è sempre quello e prevede subito Roberto Sergio nei panni di amministratore delegato con l’uomo forte, Giampaolo Rossi, come Dg, in attesa poi che quest’ultimo subentri quale capo azienda. Un assetto che regge ancora, ma che potrebbe subire dei contraccolpi e dei ritardi, almeno per Sergio, e vedere invece nell’immediato una coabitazione Fuortes-Rossi, con il sostanziale commissariamento del primo a opera del secondo. Andrà così? Vedremo.

I movimenti di un pezzo di minoranza dem per mantenere posizioni chiave in Viale Mazzini e contrastare Schlein

Ovviamente la situazione è fluida e cangiante. Ma saltano all’occhio i movimenti del Carroccio e, in parallelo, di un pezzo del Pd per accrescere o mantenere le posizioni chiave di potere. Nel caso dei dem non di area schleiniana si tratta di difendere le poltrone che muovono più soldi (ad esempio Rai Cinema, Rai Fiction e Rai Cultura). «I movimenti della Lega e del Nazareno sono fatti per contrastare specularmente Meloni da una parte e Schlein dall’altra. Ma chi ci va di mezzo è anche Giuseppe Conte, che ha stretto un patto con la premier e che ha tutto da perdere da una permanenza di Fuortes», spiegano dalla tv pubblica. In tutti i casi l’amministrazione delegato non dovrebbe congedarsi ad horas. Nel frattempo i palinsesti sono fermi, lo sciopero generale si avvicina e gli ascolti calano: la Rai è nella palude e Mediaset gode. Per Meloni una patata sempre più bollente.