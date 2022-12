Maretta in Rai: dal Mondiale che fa arrabbiare tutti alla grana Fuortes

Natale tempestoso in Rai. Tra spoil system che non decollano, musi lunghi per ascolti non esaltanti e polemiche che non si placano.

Fuortes non vuole Rossi come dg e guarda la Biennale di Venezia. Ma non prima del 2024

Partiamo dai piani alti. «Garantisco io». Così Carlo Fuortes, amministratore delegato della Rai, come aveva detto già a Gianni Alemanno sindaco di Roma quando guidava l’Auditorium Parco della Musica, ha respinto la proposta di Giorgia Meloni di ingaggiare come direttore generale Giampaolo Rossi. Un modo per prendere tempo e alzare il prezzo sulla buonuscita. Ora l’obiettivo di Fuortes è la Biennale di Venezia che ha un pro (la dimensione più internazionale) e un contro (si guadagna meno), la cui presidenza si libera comunque a gennaio 2024. La premier aspetterà un anno accontentandosi del cambio al Tg2 (la nomina di Nicola Rao è attesa nel cda del 14 dicembre) e qualche innesto minore come le suggeriscono alcuni consiglieri o forzerà la mano? Certo è che in azienda molti tifano per Rossi, profondo conoscitore delle professionalità interne e poco incline ai compromessi al ribasso. Ma tra i tifosi non ci sono sicuramente i due consiglieri di centrodestra Simona Agnes (Forza Italia) e Igor De Biasio (Lega) che temono di veder ridimensionato il loro potere fatto di piccole concessioni da parte di Fuortes.

Maretta per il Mondiale, dubbi sulla Bobo tv e la rabbia di Vespa

Non è un mistero: in Viale Mazzini sono tutti arrabbiati per il Mondiale. A parte il peso drammatico del costo dei diritti (acquistati a un prezzo altissimo dal direttore Pier Francesco Forleo, ex genero di Mara Venier), gli ascolti sono tutt’altro che esaltanti. A godere è soprattutto Mediaset che fa numeri inaspettati con programmi in replica (tipo il game preserale di Gerry Scotti), rimontaggi o film a basso prezzo. Massimo risultato con minima spesa. L’esatto contrario di Rai che con il tetto alla pubblicità non può sfruttare appieno nemmeno le partite di maggior cartello. A questo proposito ricordiamo che è una idea di Rai pubblicità la Bobo tv, – trasmissione con Christian Vieri, Antonio Cassano, Daniele Adani e Nicola Ventola trasferita da Twitch al piccolo schermo – che molti in viale Mazzini considerano non in sintonia con la filosofia del servizio pubblico. Il più arrabbiato di tutti però è Bruno Vespa, penalizzato fortemente tre giorni alla settimana da un traino inesistente. Porta a Porta naviga tra il 6 e il 7 per cento.

Che c’è di nuovo? Che forse il programma di Ilaria D’Amico è destinato a chiudere

Non che vada meglio su Rai2 dove non si placa la polemica sugli ascolti del programma di Ilaria D’Amico. La leggera risalita non salverà Che c’è di nuovo destinato a una chiusura anticipata probabilmente in concomitanza con l’uscita del direttore Antonio Di Bella per la pensione. È stato lui ad accettare il progetto dell’agente Beppe Caschetto e di Fremantle che stravolgeva quello molto meno costoso e più originale a cui avevano detto sì l’ad Fuortes e l’ex direttore degli approfondimenti Orfeo. A proposito di agenti delle star si vocifera di una clamorosa rottura tra un altro top manager degli artisti e il conduttore del momento. Ma per sapere la verità bisognerà aspettare il dopofestival di Sanremo.

Storie di Saxa Rubra: il ritorno a casa di Goracci

Sembra invece risolto il caso Lucia Goracci dopo lo scontro con l’altro corrispondente e capo sede a New York, Claudio Pagliara. Dopo mesi di ferie, tornerà in Italia a tempo pieno come inviata speciale del Tg3. Pupilla dell’ad Fuortes che l’aveva mandata per direttissima negli States, Goracci ha preso questa decisione – casualmente – dopo che l’azienda aveva acceso un faro sulla gestione della sede di Istanbul.

Regalo di Natale

Non possiamo che chiudere un regalo di Natale. Il direttore di Rai Sostenibilità-ESG Roberto Natale, ex portavoce di Laura Boldrini alla Camera, si è preso in carico l’ex M5s dimaiano Stefano Vignaroli, non eletto. Un tecnico video che dovrà misurarsi con le grandi sfide della sostenibilità Rai.