Rai, Fuortes e l’impasse del governo sul decreto Lissner

Come era immaginabile, il governo si è impantanato sulla fantomatica norma ad personam per agevolare una rapida uscita dell’ad Rai Carlo Fuortes. Anche perché si tratterebbe al tempo stesso di una misura contra personam, ai danni dell’attuale sovrintendente del Teatro San Carlo di Napoli, il francese Stéphane Lissner, che però ha già scavato la trincea, ha esplicitato intenzioni bellicose e non mollerà l’osso tanto facilmente.

Giallo sul “decreto Lissner” vista anche l’assenza di Calderone, in missione in Svezia

La legge sul pensionamento obbligato a 70 anni per i direttori delle fondazioni lirico-sinfoniche è diventata un giallo in piena regola ieri pomeriggio. Mentre da Palazzo Chigi si faceva sapere informalmente che il testo era pronto a planare sul tavolo del Consiglio dei ministri odierno, dal ministero del Lavoro Tag43 ha raccolto smentite e perplessità. Da Via Veneto si sottolineava infatti che la ministra Calderone si trova a Stoccolma fino a stasera per una missione istituzionale internazionale e dunque suonerebbe «strano che possa esserci una norma che riguarda misure sul lavoro» senza di lei in Cdm. Allora alla fine il provvedimento entra? Non entra? Oppure entra solo tra le varie ed eventuali? Magari viene discusso in via preliminare e non approvato? Nel frattempo, a testimoniare l’impasse, il preannunciato ordine del giorno non è ancora arrivato.

Su Fuortes, sostenuto da Letta, è scontro tra FdI e Lega e Forza Italia

Dietro le quinte si intuisce lo scontro tra Fratelli d’Italia da una parte, pronti a passare rapidamente ai fatti per far fuori l’amministratore delegato nominato da Mario Draghi, e Lega e Forza Italia dall’altra, preoccupate dell’eccessivo dilagare del potere meloniano in Rai. Non è un mistero, ad esempio, che Fuortes sia ben sostenuto da figure di grande influenza come Gianni Letta. Oltre alla sostanza politica, però, c’è anche la forma istituzionale, che è sostanza a sua volta. Come giustificare il crisma di necessità e urgenza per un decreto legge su un tema del genere? Come confezionare un provvedimento retroattivo mirato a far fuori Lissner? «In che Stato di diritto siamo? Mattarella potrebbe mai accettare una roba del genere?», sibilano fonti di Viale Mazzini. Allora forse sarebbe (stato) meglio soprassedere, tanto non è affatto detto che a Giorgia Meloni convenga alzare tutto questo polverone. Ci sono diverse forze, trasversali, che spingono per tenere Fuortes al suo posto e la premier ha già molte altre gatte da pelare. Dopotutto l’ad sembra parecchio sensibile di fronte ai desiderata della “Sorella d’Italia”, pronto a concedere molto, moltissimo pur di restare ancora in sella.

Chiocci verso il Tg1, Preziosi al Tg2 mentre la Lega potrebbe prendersi anche Radio Rai

Così, Gian Marco Chiocci viene comunque dato come quasi sicuro al Tg1 al posto di Monica Maggioni, mentre Forza Italia dovrebbe prendersi il Tg2 con Antonio Preziosi e al Partito democratico dovrebbe restare il Tg3 di Mario Orfeo. C’è da dire che in casa dem a trattare (e a comandare) «è sempre la filiera Franceschini-Gentiloni. Elly Schlein non tocca palla, la stanno tagliando fuori. Ma veramente vuole mettere il suo cappello sulle vecchie volpi del Nazareno?», dicono dalla tv pubblica. La Lega, dal canto suo, è persino sovra rappresentata: detiene già la Tgr con Alessandro Casarin e potrebbe prendersi pure Radio Rai con Angela Mariella o Francesco Pionati (ormai in quota Carroccio dopo un lungo passato democristiano). Mentre Maria Antonietta Spadorcia è in pole per saltare dalla vicedirezione del Tg2 alla guida di Isoradio.

Perché ora a Meloni conviene tenere in sella Fuortes

In ogni caso, mantenere in sella Fuortes avrebbe un altro beneficio indiretto per il capo del governo: calmare i bollenti spiriti degli alleati che avevano intensificato le resistenze e i sabotaggi contro il rischio di una eccessiva “melonizzazione” della Rai. L’amministratore delegato, nel frattempo, si è tenuto largo sulla scadenza ultima di presentazione dei palinsesti: 15 luglio. In realtà dovrebbero essere diffusi una settimana prima, «tanto sono pronti», assicurano dalla tv di Stato. Ma nell’ottica dell’ex sovrintendente è meglio avere più margine per vedere come va a finire e decidere quindi cosa fare. Se un eventuale decreto andasse subito in Gazzetta ufficiale, allora potrebbe concretizzarsi il trasloco. Altrimenti, c’è tempo per tergiversare e manovrare.

I piani in salita di Conte per ricollocare Carboni

In questo scenario Giuseppe Conte aveva cercato (e trovato) una mediazione con Meloni. L’obiettivo principale del M5s sarebbe sempre quello di ricollocare Giuseppe Carboni, ex direttore del Tg1 oggi assurdamente fermo ai box. Rai parlamento sembra la soluzione più a portata, ma non è ritenuta soddisfacente dalle parti di Campo Marzio. Potrebbe aprirsi un’ipotesi Rainews24 se Paolo Petrecca decidesse di migrare a Rai Sport. Però la situazione è cangiante e fluida. In tutti i casi è previsto un Cda il 5 maggio e lì potrebbe arrivare qualche parziale novità sul fronte nomine. In attesa di capire poi se Fuortes resterà abbarbicato al cavallo di Mazzini o volerà verso il Vesuvio. Paradossalmente, una norma non urgente (come un emendamento agganciato a un decreto in conversione) per farlo andar via potrebbe avere tempi lunghi di approvazione e finirebbe per blindarlo ancor di più nel suo fortino Rai.