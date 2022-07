Rai, Federico Zurzolo nuovo responsabile di Agorà

Il centrodestra pianta la bandiera su Agorà, storica trasmissione di Rai3 nata con Andrea Vianello e tradizionalmente collocata a sinistra. Il nuovo direttore del genere Approfondimenti Antonio Di Bella, che ha sostituito Mario Orfeo dopo la sua rocambolesca estromissione, ha nominato Federico Zurzolo responsabile del programma che da settembre sarà condotto da Monica Giandotti, dopo le esperienze di Gerardo Greco, Serena Bortone e Luisella Costamagna.

Zurzolo ha sempre occupato caselle di centrodestra tra Lega e Forza Italia

Una vita in Rai e vicedirettore della Tgr, Zurzolo ha sempre occupato caselle di centrodestra, oscillando tra Forza Italia e Lega. Per questo il suo arrivo ad Agorà è una vera novità, una delle poche, a Viale Mazzini. Nominato un mese fa vice direttore dell’Intrattenimento Day Time guidato ora da Simona Sala che ha sostituito lo stesso Di Bella – insieme con gli altri vice Adriano De Maio, Angelo Mellone Marco Caputo e Silvia Vergato – si mormora che si sia già trovato in contrasto con la sua responsabile con cui si era già incrociato ai tempi del Giornale Radio.

La carriera nella Tgr dal Lazio alla Lombardia

Classe 1960, Zurzolo, dopo otto anni passati come caporedattore della Tgr Lazio, era diventato caporedattore della Testata Giornalistica Regionale responsabile dello spazio Buongiorno Italia e vicedirettore del Giornale Radio, prima di essere nominato nel 2020 responsabile della Tgr Lombardia al posto di Loris Gai.