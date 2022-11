Rai, da febbraio il talk Storie di madri

Tra i nuovi programmi che saranno lanciati dalla Rai nei prossimi mesi, nell’ambito dell’offerta ideata per il 2023, c’è anche un talk dedicato alle donne e alle madri. Come a voler ricalcare l’ormai celebre tormentone della premier Giorgia Meloni, «Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre» e così via, la tv di stato lancerà a febbraio il nuovo progetto dal titolo Storie di madri. In realtà il programma è stato ideato da tempo e soltanto ora è stato inserito in calendario. Una scelta precisa o una coincidenza, a un anno dal discorso che la leader di Fratelli d’Italia fece di fronte alla platea di Vox, il partito di estrema destra spagnola?

Storie di madri: condurrà Eleonora Daniele

A condurre il programma sarà Eleonora Daniele, già alla guida del programma Storie italiane, in onda ogni mattina dal lunedì al venerdì su Rai1. La conduttrice sfrutterà un format già consolidato, basato sulle testimonianze dirette delle mamme italiane. Saranno raccontate quelle che sono o possono essere le difficoltà della realtà quotidiana in rapporto ai figli, alla scuola, alla casa e al lavoro. La fascia oraria scelta dovrebbe essere il lunedì in seconda serata, mentre il canale sarà Raiuno. A curare la trasmissione è Marco Caputo, secondo quanto rivelato da Repubblica.

Storie di madri al posto di Cronache criminali

Se tutto dovesse essere confermato, e pare proprio che sarà così, Storie di madri si inserirà in una fascia ben collaudata. In seconda serata ogni lunedì su Rai1, infatti, ci sono stati prima Sette Storie, condotto da Monica Maggioni, e ora Cronache criminali. Quest’ultimo ha debuttato lo scorso 7 settembre ed è affidato al magistrato e scrittore Giancarlo De Cataldo. Parla dei grandi delitti che si sono registrati in Italia negli ultimi sessant’anni. Un programma nettamente diverso, ma che richiama un pubblico che, secondo la Rai, potrebbe restare al fianco anche del nuovo talk.