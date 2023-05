Rai: Porro nel dopo Fazio, le trame M5s e i prossimi epurati

Da una parte la sinistra lo difende quasi fosse un martire, dall’altra la destra ne esibisce lo scalpo, emblema della nuova occupazione della Rai: si sta discutendo ancora parecchio attorno all’addio di Fabio Fazio e al suo passaggio a Discovery, sul canale Nove, dopo 40 anni trascorsi nella tivù pubblica. Un autogol, visti i successi di Che tempo fa, sia in termini di audience sia di conseguenti introiti pubblicitari? Sui reali motivi dell’allontanamento si è detto e scritto molto, ma oltre alle scontate logiche di rinnovamento politico portato dallo spoils system meloniano ci sarebbe anche la partita che riguarda l’uscita dell’amministratore delegato Carlo Fuortes, accusato di aver usato la carta Fazio per trattare con la premier, ritirando il suo sostegno al conduttore pur di rimanere in sella (senza comunque ottenere grandi risultati, visto l’addio anticipato rispetto alla naturale fine del contratto e il mancato approdo – per adesso – al Teatro San Carlo di Napoli).

Corrado Augias il prossimo a saltare, Lucia Annunziata resiste

Quel che certo è che la Rai non solo faceva ascolti, ma ci guadagnava proprio economicamente dal quel format, nonostante i costi alti della trasmissione. Una bella grana per il neo amministratore delegato Roberto Sergio, fresco di nomina ufficiale: dovrà trovare un sostituto adeguato e che ripiani le perdite dei mancati incassi. Il neo ad è già stato sferzato dall’ironia di Fiorello durante Viva Rai2!: «Già immagino la riunione dei vertici Rai: “C’è uno bravo, che facciamo? Cacciamolo via. C’è uno che fa guadagnare la Rai, via”…». Ma il tema è serio: al posto di Fazio dovrebbe arrivare Nicola Porro, che dal 2018 conduce ogni lunedì in prima serata, su Rete 4, Quarta Repubblica. Il nuovo programma, però, per forza di cose dovrà chiamarsi in un altro modo: il marchio Che tempo che fa appartiene a Fazio, che quindi potrebbe portare il brand con sé nella nuova avventura. Restando in tema di conduttori e porte girevoli, i rumor danno Corrado Augias – che comunque ha 88 anni anche se non demorde da una assidua presenza in video – come prossimo nome nella lista di quelli che non saranno rinnovati. Lucia Annunziata invece resiste all’epurazione, almeno per ora.

Carboni, Sala e Costamagna: i nomi che il M5s vuole salvare

Nel gioco delle caselle che ha portato al passo indietro “spintaneo” di Fazio ci sono implicitamente anche le trattative che sta conducendo da mesi il Movimento 5 stelle con Fratelli d’Italia. Giuseppe Conte sta cercando di scendere a compromessi per salvare l’ex direttore del Tg1 Giuseppe Carboni, dato inizialmente verso Rai parlamento, anche se i grillini vorrebbero alzare la posto e puntare a Rai News. L’intercessione pentastellata lavora anche per trovare un posto a Simona Sala (Radio2?) e Luisella Costamagna, a cui potrebbe essere affidato il timone di un programma su Rai2 il sabato pomeriggio. E il Partito democratico, dal canto suo, che fa? Tanto per cambiare, è diviso tra le richieste di Dario Franceschini, quelle di Francesco Boccia – che pensa anche agli interessi della moglie Nunzia De Girolamo, conduttrice di Ciao maschio su Rai1 e volto televisivo della destra al potere – e quelle di Sandro Ruotolo, che dopo aver trascorso oltre 30 anni in Rai ora fa parte della segreteria Schlein come responsabile dell’Informazione.