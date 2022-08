Rai, due serate di confronto tra leader politici il 7 e il 15 settembre

La Rai ha annunciato di aver programmato due confronti televisivi tra i leader delle diverse formazioni politiche che si sfideranno alle elezioni del 25 settembre 2022: le date prescelte sono quelle del 7 e del 15 settembre ma saranno soggette alla formalizzazione delle liste elettorali e alla disponibilità delle stesse a partecipare.

Rai annuncia confronto televisivo tra leader politici

La comunicazione è giunta tramite una nota dell’azienda in cui si legge che «il Tg1 e la Direzione Approfondimento organizzeranno due Serate Speciali in cui si realizzerà un dibattito elettorale televisivo secondo un format prestabilito».

Esattamente come accade in occasione dei grandi appuntamenti elettorali internazionali, ha specificato la Rai, sarà predisposto un sistema di regole d’ingaggio puntualmente definite per garantire ai protagonisti parità di condizioni e, al contempo, per assicurare ai telespettatori un dibattito che sia quanto più approfondito e coinvolgente. Ancora da chiarire le modalità del confronto e chi parteciperà alla prima e chi alla seconda serata, che si terrà quando mancheranno solo dieci giorni all’apertura delle urne.

I politici che hanno chiesto un dibattito pubblico

Già nelle scorse settimane, diversi esponenti politici si erano detti disponibili ad un confronto televisivo con gli avversari e altri lo avevano chiesto. Il segretario del Partito Democratico Enrico Letta aveva per esempio dichiarato di volersi confrontarsi con la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, che con lui si contende il titolo di leader del partito più votato. Carlo Calenda, rappresentante del cosiddetto Terzo Polo nato con Italia Viva, si era spinto oltre chiedendo un confronto aperto ai big di tutte le principali coalizioni (che comprendesse quindi anche lui e Giuseppe Conte).

Da ultimo Matteo Renzi, che ha annunciato di candidarsi al Senato in Lombardia (oltre che in Toscana) nello stesso collegio di Silvio Berlusconi, ha affermato che «mi piacerebbe tanto fare un bel confronto con il presidente di Forza Italia».