La Rai chiude Cartabianca: ecco perché

Secondo Il Fatto Quotidiano, il programma di prima serata del martedì Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer, non sarà presente nel palinsesto Rai della prossima stagione. Il motivo? La conduttrice sarebbe accusata di aver dato troppo spazio a opinionisti ed esperti filorussi (se non putiniani). Al momento dal Viale Mazzini non ci sono conferme: rimane quanto dichiarato dall’ad Carlo Fuortes in Commissione di Vigilanza, ovvero che «negli ultimi anni c’è stato un abuso dell’utilizzo del format del talk show nella televisione pubblica».

Cartabianca, le parole di Fuortes in Commissione di Vigilanza

«Non credo che il talk show sia la forma ideale per l’approfondimento giornalistico. Penso sia più adatto ai temi leggeri, all’intrattenimento […] L’idea di chiamare giornalisti o scienziati e di improvvisare su qualsiasi tema non credo possa servire per fare un buon servizio pubblico», ha detto l’amministratore delegato Rai. «È l’opposto di quanto fatto dalla Rai per lunghissimo tempo, facendo tra l’altro un ottimo servizio pubblico, penso a Zavoli o a Biagi. L’approfondimento è l’opposto dell’intrattenimento con persone che parlano un po’ di tutto». Carlo Fuortes aveva inoltre sottolineato che, con il cda e il direttore degli approfondimenti Mario Orfeo sono in corso valutazioni sulla policy da introdurre per regolare la presenza degli opinionisti.

Cartabianca, la discussa presenza di Orsini

Cartabianca, che va in onda su Rai 3, pagherebbe in particolare l’eccessivo spazio dato a ospiti considerati filorussi. Su tutti Alessandro Orsini, che pur di continuare a partecipare al talk show, dopo grosse polemiche, ha rinunciato al suo compenso. Secondo il sito Tvblog, Berlinguer avrebbe incontrato Fuortes e ricevuto la proposta di un passaggio su Rai 1, per uno spazio in seconda serata il lunedì sera. Proposta che però sarebbe stata accolta con freddezza dall’ex direttrice del Tg3.

Cartabianca, Berlinguer e lo scontro con Di Mare

Secondo Il Fatto Quotidiano, Berlinguer è colpevole di aver dato troppo spazio ad ospiti filo-russi, su tutti Alessandro Orsini: la sua presenza, dopo alcune contestate affermazioni, ha portato la conduttrice allo scontro diretto con il direttore di rete Franco Di Mare. Ma i due erano entrati in rotta di collisione con il direttore di Rai 3 già l’anno scorso, quando aveva chiesto di riavere a Cartabianca Mauro Corona, dopo che lo scrittore montanaro le aveva dato della “gallina” in diretta ed era stato estromesso per decisione della direzione.