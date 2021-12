Finale tagliato “La stagione della caccia”, il regista protesta: «Tagliato da Rai 1 per far posto a Porta a Porta»

Ieri sera su Rai 1 è andato in onda La stagione della caccia, trasposizione televisiva dell’omonimo romanzo storico di Andrea Camilleri, pubblicato nel 1992 e ambientato a Vigata a fine Ottocento. Buon prodotto, ottimi ascolti ma (ed è un “ma” enorme) gli ultimi 20 minuti del film non sono stati trasmessi, misteriosamente saltati, probabilmente, per far iniziare in orario Porta a Porta. I telespettatori, sconcertati, si sono riversati su Twitter per esprimere il loro disappunto. E così ha fatto anche il regista della pellicola, Roan Johnson.

Finale tagliato, lo sfogo del regista

«Come si fa a commentare il fatto che in prima serata su Rai1 un film venga tagliato a 15 minuti dalla fine perché – immagino eh – Porta a Porta sennò va troppo in là? Come si fa a scusarsi con gli spettatori, con tutti quelli che hanno lavorato al film e con Camilleri?)», ha twittato Johnson. Che, poi, ha aggiunto: «Forse La stagione della caccia dovrebbe essere aperta per trovare il responsabile in Rai (che a mio parere è la prima ad essere stata danneggiata ieri sera)».

La Stagione della Caccia era stato infatti già trasmesso su Rai 1 il 25 febbraio 2019: in quell’occasione fu capace di ottenere oltre il 30 per cento di share. Anche se non si trattava di una prima visione e, come ha sottolineato qualcuno su Twitter, c’è sempre Rai Play, rimane comunque l’assurdità del taglio, che tranciando la fondamentale parte finale lascia irrisolta vicenda narrata, che è piuttosto intricata come sa chi ha letto il romanzo.

Finale tagliato, le reazioni su Twitter

«Si potrebbe andare in tutte le librerie a strappare le ultime 50 pagine di ogni copia del libro di Bruno Vespa e vedere come reagisce», propone un’utente di Twitter. «Inqualificabile mancanza di rispetto verso i telespettatori, che pagano il canone e i vostri stipendi», scrive un altro. Un terzo prova a scherzarci su: «Peggio di uno che vi racconta il finale di un giallo ci sta solo Rai 1 che lo elimina proprio…».