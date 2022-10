Ragno violino, le farmacie: «Casi di punture in aumento, è velenoso»

Allarme ragno violino a Roma. In alcune farmacie, soprattutto tra i quartieri Laurentino e Portuense, sono stati registrati numerosi casi di morso del pericoloso aracnide. L’aumento della richiesta dei medicinali per la cura ha fatto alzare il livello di allerta degli esperti.

Ragno violino: allarme a Roma

A Roma i farmacisti hanno registrato un repentino aumento di cittadini che chiedono medicinali per la cura del morso del ragno violino. In particolare, i casi sono stati segnalati tra i quartieri Laurentino e Portuense di Roma. L’insetto è stato descritto in dettaglio ultimamente dall’ospedale Niguarda di Milano, dopo il verificarsi di alcuni casi.

«È un ragno di modeste dimensioni e dall’aspetto apparentemente insignificante, ma estremamente pericoloso. Si tratta del Loxosceles rufescens, conosciuto anche come ragno violino, per via di una caratteristica macchia che richiama lo strumento musicale presente sul corpo. Noto anche come ragno eremita, è un animale notturno che di giorno rimane rintanato in anfratti e fessure. In casa può trovare riparo dietro a mobili e battiscopa, sotto scatole di cartone o anche all’interno di guanti, calzature e soprattutto tra la biancheria. Tra gli habitat preferiti ci sono anche solai, scantinati e bagni. È tra i ragni italiani più velenosi».

L’aracnide può portare persino alla morte, come accaduto a una donna di Marsala, entrata in coma e poi deceduta. Dopo il morso si presentano prurito e gonfiore, poi piccole piaghe doloranti con pus. Le raccomandazioni dei medici sono di «lavare abbondantemente con acqua e sapone» la ferita. «Se ci accorgiamo in qualche modo della presenza del ragno cercare di catturare l’animale e, anche se ucciso, conservarlo. L’identificazione è possibile anche se il ragno risulta danneggiato: valutando il capo al microscopio si evidenzia la presenza di sei occhi invece di otto, come per tutti gli altri. Anche una foto può essere d’aiuto. Quindi mai sottovalutare il morso di un ragno… Assolutamente».