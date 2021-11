La regione dei grandi ragni

È grande, velenoso, con una forza tale da perforare le unghie di un uomo. È il ragno donato di recente al programma antiveleno di un parco di rettili in Australia. Soprannominato Megaspider, si tratta del più grosso aracnide a imbuto che lo zoo situato nel Nuovo Galles del Sud abbia mai visto. Secondo quanto riportato nel comunicato stampa diffuso venerdì scorso, da zampa a zampa misura circa otto centimetri, il suo corpo è lungo cinque centimetri e le zanne arrivano a raggiungere i due centimetri di estensione.

Anonima la persona che ha donato il ragno allo zoo

La persona che lo ha ceduto alla struttura ha preferito mantenere l’anonimato, ma lo staff sta pubblicizzando il suo gesto per invogliare il pubblico a fare lo stesso e ridurre il rischio di imbattersi in un animale del genere. «Ha dimensioni davvero insolite e se riusciamo a convincere altra gente a consegnare campioni simili, il risultato sarà il salvataggio di più vite umane, vista l’enorme quantità di veleno che sono in grado di produrre», ha spiegato alla Cnn Michael Tate, responsabile delle attività educative del parco. «Lo abbiamo trovato in un contenitore senza etichetta e stiamo lavorando duro per scoprire da dove venga. Questo ci aiuterà a capire dove rintracciare i suoi simili». Al momento, le opzioni papabili sembrano essere due: dovrebbe arrivare o dalla zona costiera di Sydney o dal Nuovo Galles del Sud. E in attesa di nuove informazioni, i responsabili dell’Australian Reptile Park si preparano a renderlo innocuo e a utilizzare tutta la sostanza tossica concentrata nelle zanne per preparare un antiveleno.

Megaspieder non è il ragno più grande d’Australia

Nonostante vanti misure notevoli, però, non è il ragno più grande d’Australia. Il record, infatti, appartiene a una tarantola nota come ragno fischiettante per il rumore che emette quando viene stuzzicata. Questa specie sfiora addirittura i sei centimetri di lunghezza, con un’apertura delle zampe pari a 16 centimetri. In quanto a fama e pericolosità, invece, è a lui che spetta la corona. Per quanto più piccolo, infatti, è decisamente uno degli esemplari più noti della fauna del Paese. Soprattutto per il suo veleno: «Sebbene non tutte le 40 varietà siano letali, le più note sono balzate agli onori della cronaca per il loro morso, altamente tossico e ad azione rapida», si legge sul sito web dell’Australian Museum. «Tutte le 13 morti umane causate fino a ora dall’Atrax Robustus riportano, in particolare, al maschio». Sebbene non siano stati più registrati decessi dal 1981, anno di introduzione dell’antidoto, il ragno a imbuto rimane una creatura affascinante, ma decisamente da evitare.