Roma, ragazzo di 24 anni trovato morto con coltellate alla schiena

Un ragazzo di 24 anni è stato trovato morto in strada in via Publio Rutilio Rufo, poco distante dalla fermata della metro Subaugusta nella periferia di Roma. Dietro la sua schiena erano presenti evidenti segni di coltellate che stanno facendo pensare agli inquirenti che si tratti di un omicidio.

Ragazzo trovato morto a Roma

Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 2 della notte compresa tra martedì 25 e mercoledì 26 ottobre 2022. Secondo quanto ricostruito, alcuni passanti avrebbero visto un gruppo di persone fuggire e, poco distante, un corpo riverso a terra privo di sensi. Hanno quindi allertato le forze dell’ordine e i sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno tentato di rianimare il ragazzo senza però riuscirci.

Classe 1997, quest’ultimo aveva sulla schiena alcuni segni compatibili con un’arma da taglio, in particolare un fendente che sarebbe risultato letale inferto presumibilmente con un coltello. Sul posto, oltre alle volanti della questura di Roma e agli investigatori della squadra mobile, si sono recati anche gli agenti della Polizia scientifica a caccia di elementi utili a ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

«Siamo tutti sconvolti, era un ragazzo tranquillo e lo vedevamo spesso portare a spasso il cane. Qui non ci sono mai stati episodi del genere», ha raccontato un residente a Repubblica spiegando che il presunto omicidio è avvenuto a pochi metri dall’abitazione della vittima.

Indagini in corso

Per il momento c’è il massimo riserbo sulle indagini da parte dei poliziotti della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica che stanno analizzando il caso. Secondo quanto emerso, pare che il giovane aveva dei precedenti anche se non è ancora noto di che tipo. Utili a ricostruire la dinamica del delitto potranno essere le telecamere di videosorveglianza della zona ed eventuali testimonianze, fondamentali anche per risalire ai colpevoli e rintracciarli al più presto.