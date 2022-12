Roma, ragazzo di 18 anni rapito in un locale: ricerche in corso

È avvenuto nella sera di giovedì 22 dicembre: un rapimento in piena regola, eseguito in un noto locale della movida romana a Ponte Milvio.

Un ragazzo di 18 anni è stato rapito da un gruppo di coetanei, di cui ancora non si hanno tracce. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire il caso e per trovare il giovane.

Ragazzo rapito a Roma: la dinamica dei fatti

Secondo alcuni testimoni, un gruppo composto da sei o sette ragazzi è entrato in modo irruento nel locale per rapire il ragazzo. Un fatto inspiegabile, che è ancora in fase di analisi da parte delle autorità. Il Commissariato di Polizia di Ponte Milvio sta cercando di ricostruire i fatti e, al tempo stesso, cercando il giovane.

Il ragazzo appena maggiorenne è appartenente ad una famiglia già nota alle forze dell’ordine della zona di San Basilio, a Roma. Il suo telefono risulta spento da ieri sera, non avendo più tracce dal momento del suo rapimento. Ancora non si hanno informazioni su quanto accaduto durante la notte, ma sono in corso le indagini.

Le ricerche sono in corso

In base alla ricostruzione dei fatti, l’ultima posizione del ragazzo è proprio quella del locale situato a Ponte Milvio in cui è avvenuto il rapimento. Le forze dell’ordine hanno già raccolto numerose informazioni date da alcuni testimoni presenti nel locale, inclusi i genitori del giovane ragazzo.

Ricordiamo che Ponte Milvio è una zona molto conosciuta a Roma per essere il cuore della movida. Nonostante questo, al momento dei fatti non erano presenti sul posto delle pattuglie in strada per impedire l’accaduto. Successivamente al fatto, i centralini dei Carabinieri sono stati presi d’assalto e hanno ricevuto numerose chiamate per evidenziare il rapimento. Sono in corso proprio in queste ore le ricerche del ragazzo, al fine di ricostruire i fatti avvenuti durante la notte.