Il ragazzo della porta accanto stasera su Rete 4: trama, cast e 5 curiosità

Amore ad alta tensione su Rete 4. Stasera 10 dicembre alle 21.20 andrà infatti in onda Il ragazzo della porta accanto, film del 2015 con Jennifer Lopez. La trama segue la storia di una professoressa che ha divorziato dal marito traditore seriale. L’umore cambia quando incontra il suo vicino di casa, un ragazzo più giovane di lei ma dal grande fascino che vive con il suo prozio. Nel cast Ryan Guzman e Ian Nelson. Alla regia invece c’è Rob Cohen, già dietro la macchina da presa del primo capitolo di Fast and Furious. Visione disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Il ragazzo della porta accanto, trama e cast del film stasera 10 dicembre 2022 su Rete 4

La trama del film di Cohen si concentra su Claire (Jennifer Lopez), insegnante di letteratura classica che ha da poco divorziato dal marito dopo averne scoperto i tradimenti. Rimasta sola, deve ricostruire la sua vita fra lavoro e un figlio che ama ma con cui ha un rapporto altalenante. Unica sua spalla resta Vicky (Kristin Chenoweth), amica di vecchia data che non le ha mai fatto mancare il supporto morale. Un giorno però la sua nuova stabilità è destinata a crollare. Nella villa accanto alla sua arriva il quasi 20enne Noah (Ryan Guzman), affascinante ragazzo che deve badare al suo prozio, un reduce di guerra che ha appena fatto una delicata operazione chirurgica. I due iniziano a conoscersi e, a differenza di tutti gli uomini con cui Claire ha avuto un rapporto, Noah si dimostra colto e vicino alla letteratura.

Giorno dopo giorno, il ragazzo sfrutta le debolezze della donna, tanto da riuscire a passare una notte assieme. Quando Claire si rende conto dell’errore compiuto, gli chiede di dimenticare il tutto e tornare amici come prima. Noah non ha però intenzione di mollare la presa e, per avvicinarsi ancora di più a lei, si iscrive al suo corso scolastico e aiuta il figlio Kevin (Ian Nelson) a liberarsi dei bulli. Nel disperato tentativo di arginare le sue continue avance, Claire scoprirà di aver avvicinato un uomo molto più pericoloso di quanto potesse apparire in precedenza. Nel cast anche John Corbett nei panni di Garrett, ex marito della protagonista.

Il ragazzo della porta accanto, 5 curiosità sul film stasera 10 dicembre 2022 su Rete 4

Il ragazzo della porta accanto, gli altri lavori del regista del film

Regista del film con Jennifer Lopez è Rob Cohen, celebre per aver diretto il primo capitolo della saga Fast and Furious con Vin Diesel e Paul Walker. Fra i suoi lavori più noti anche Dragonheart, La mummia – la tomba dell’imperatore dragone e il primo capitolo di xXx. L’esordio alla regia avvenne invece con Dragon – La storia di Bruce Lee, biopic sul maestro di arti marziali.

Il ragazzo della porta accanto, le scene hot con Jennifer Lopez

Nel corso del film, Jennifer Lopez è protagonista di una scena dall’alto tasso erotico con Ryan Guzman. La popstar ha dichiarato di non aver voluto ricorrere alla controfigura, ma di aver girato lei stessa il ciak. Per quanto riguarda il suo partner, si tratta delle sue prime scene di nudo davanti a una telecamera. Secondo Imdb, la sceneggiatura prevedeva un’altra scena hot con J-Lo assieme a John Corbett, salvo poi tagliarla.

Il ragazzo della porta accanto, fra i costumi anche vestiti privati della popstar

Rob Cohen ha avuto a disposizione un budget di soli 4 milioni di dollari per realizzare il suo film, sperando così di massimizzare i profitti. Per contenere i costi, la stessa Jennifer Lopez – tra l’altro produttrice della pellicola – ha contribuito ai costumi prestando alcuni suoi vestiti personali ai costumisti. Ridotti anche i tempi sul set, tanto che le riprese si svolsero nell’arco di 25 giorni.

Il ragazzo della porta accanto, l’ispirazione da una storia vera

La storia alla base del film è frutto della fantasia della sceneggiatrice Barbara Curry. La donna, che oltre a lavorare nel cinema è avvocato penalista negli States, ha detto però di essersi ispirata alla sua esperienza personale. Come ha riportato alla rivista Cosmopolitan, ha avuto l’idea dopo aver conosciuto l’amico di suo figlio che abitava nella casa di fronte e che era solito creare problemi alla famiglia. Nacque così il soggetto di un vicino di casa in grado di creare conflitti al quartiere.

Il ragazzo della porta accanto, critica e incassi al botteghino

Realizzato come detto con un budget limitato, il film ha incassato circa 52 milioni di dollari al botteghino internazionale, di cui 35 negli Usa. Quanto alla critica, il film detiene invece appena l’11 per cento di recensioni positive su Rotten Tomatoes. Simile la situazione su Metacritic, dove ha raggiunto un punteggio di appena 30 su 100. Unico lato positivo per la stampa è stata la performance di Jennifer Lopez.