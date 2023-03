Aquino, ragazzo di 27 anni morto soffocato da un trancio di pizza

Una fatalità che non ha lasciato scampo ad un ragazzo di 27 anni, di origini cinesi, morto soffocato mentre mangiava un pezzo di pizza. Il cibo, andatogli di traverso, ha causato il soffocamento che lo ha condotto alla morte. Il probabile collasso del giovane è avvenuto davanti agli occhi impotenti dei genitori. Il tragico incidente è avvenuto mentre la famiglia si trovava nella sua abitazione, un appartamento di via Roma ad Aquino, in provincia di Frosinone.

Ragazzo di 27 anni morto soffocato da un trancio di pizza

Secondo quanto ricostruito, nella serata di ieri il ragazzo stava masticando il trancio di pizza quando ha manifestato i sintomi del soffocamento con livore e difficoltà respiratorie. I genitori hanno cercato in tutti i modi di aiutarlo ad espellere il cibo, ma senza riuscirci. Nonostante la tempestività dei soccorsi, sopraggiunti sul posto in pochi minuti, il giovane non ce l’ha fatta. Sul posto sono intervenuti, per i rilievi del caso, i Carabinieri della compagnia di Pontecorvo.

La famiglia del giovane, da tempo residente in Lazio, è piuttosto conosciuta in quanto proprietaria di un grosso emporio a ridosso del centro cittadino del paese. Il sindaco di Aquino Libero Mazzaroppi si è stretto al dolore dei familiari: «Esprimo il cordoglio di tutta la città per questa tragedia».