Favara, ragazzo di 12 anni morto mentre gioca a basket a scuola

Un ragazzo di 12 anni, Davide Licata, è morto mentre stava giocando a basket nella palestra dell’istituto Guarino a Favara, comune in provincia di Agrigento. Sono in corso le indagini per capire le dinamiche dell’accaduto.

Ragazzo di 12 anni morto a scuola a Favara

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane avrebbe accusato un malore andando in arresto cardiocircolatorio, accasciandosi al suolo e perdendo i sensi. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e dei sanitari, ma è stata disperata e inutile la corsa in ospedale: Davide è infatti stato immediatamente dichiarato morto. Prima di perdere i sensi, il dodicenne ha detto di aver mal di testa. La Procura sta indagando su quanto successo. Verranno acquisiti dai Carabinieri i certificati di idoneità all’attività agonistica e poi messi in relazione con quanto emergerà dall’autopsia disposta dalle autorità.

La salma, su disposizione del magistrato di turno, è infatti stata trasferita all’obitorio dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove sarà sottoposta ad esame autoptico. Al momento non è stata configurata nessuna ipotesi di reato.

Il cordoglio del paese

Il sindaco del paese, Antonio Palumbo, ha espresso il suo cordoglio su Facebook. «A nome dell’Amministrazione e della collettività che rappresento, manifesto la mia vicinanza istituzionale e personale alla famiglia del 12enne morto stasera, forse per un malore improvviso, mentre giocava a basket nella palestra della scuola “Guarino”. Un fatto terribile, un dolore immenso che spezza le parole in gola. Nella giornata di domani predisporremo gli atti per proclamare il lutto cittadino nel giorno dei funerali del piccolo».

Sempre dalla bacheca di Facebook, anche il nonno di Davide ha voluto esprimere il suo dolore: «Una vita spezzata a soli dodici anni mentre giocava a basket nella palestra Basile Di Favara. Ti vorrò sempre bene nipotino».