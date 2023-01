San Teodoro, ragazzo morto cadendo in un pozzo: forse stava salvando il suo cane

Tragedia a Lutturai, frazione di San Teodoro, dove un ragazzo di 22 anni è morto cadendo in un pozzo probabilmente nel tentativo di salvare il suo cane. La cavità in cui è stato trovato era profonda circa cinque metri e conteneva tre metri d’acqua.

Ragazzo morto cadendo in un pozzo a San Teodoro

Il ritrovamento è avvenuto nella mattina di oggi, lunedì 9 gennaio, tra Monte Petrosu e l’ingresso di Capo Coda Cavallo. Non avendo visto il figlio tornare a casa ieri sera, la madre ha lanciato l’allarme ai Carabinieri della Compagnia di Siniscola per poi condurli nella campagna dove il giovane si recava abitualmente in compagnia del suo cane. Proprio qui, all’interno di un pozzo, i militari hanno rinvenuto il suo cadavere insieme a quello dell’animale.

L’ipotesi più plausibile è che il ragazzo, identificato in Danilo Sulas, si sia sporto dentro la cavità, forse nel tentativo di salvare il cane rimasto intrappolato. A quel punto sarebbe caduto all’interno del pozzo senza più riuscire a riemergere. I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Nuoro e del distaccamento di San Teodoro hanno svuotato la cavità per recuperare il cadavere.

In corso le indagini per ricostruire la vicenda

Il magistrato di turno della Procura di Nuoro è giunto sul posto per avviare le indagini così come il medico legale, presente per un primo esame sul corpo della vittima utile a ricostruire i dettagli della vicenda. La pista del tentato salvataggio dell’animale è avvalorata anche dal fatto che quest’ultimo sarebbe stato trovato sul fondo. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza della Croce bianca di San Teodoro e, in seguito, un mezzo medicalizzato da Siniscola.

Chi era la vittima

Purtroppo per Danilo non c’era più nulla da fare. La tragedia che l’ha riguardato ha colpito un paese intero e tutta la Gallura. Il giovane era molto conosciuto in paese e appassionato di moto. Lo conoscevano anche a Olbia, dove aveva frequentato il Deffenu.