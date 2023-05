Perugia, ragazzo americano morto precipitando dal tetto di un palazzo

Erano circa le 4 del mattino di domenica 28 maggio quando un 20enne americano è morto in seguito alla caduta dal tetto di un palazzo, in località Elce, a Perugia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Perugia a seguito della segnalazione di un giovane precipitato in via Calindi. Il 20enne, le cui condizioni sono apparse da subito gravi, è stato trasportato all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia dove è deceduto ieri mattina.

Ragazzo morto a Perugia: ascoltati i primi testimoni

Come riportato da Adnkronos, la polizia ha ascoltato alcuni testimoni e un amico del 20enne, che avrebbe trascorso la serata con lui, serata durante la quale avrebbero bevuto in diversi locali. I due si erano poi salutati e il 20enne era tornato nell’abitazione dove è ospite dallo scorso 17 maggio. Poco dopo, il ragazzo ha raccontato di essere stato contattato dalla ragazza dell’amico che lo aveva informato che il giovane era caduto e si era ferito. Precipitatosi nei pressi dell’abitazione, ha trovato l’amico già in gravi condizioni. Pare che il giovane deceduto accedesse spesso nell’appartamento passando da un’impalcatura del palazzo ed entrando dalla finestra della cucina, in quanto non aveva le chiavi di casa e che proprio un incidente dovuto a questa abitudine possa aver causato la caduta del ragazzo.