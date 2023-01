Milano, ragazzo si accascia in metro a Corvetto: morto a 30 anni

Un ragazzo è morto alla stazione del metro di Corvetto, Milano. Stando alle testimonianze di alcuni passanti, il trentenne stava camminando a fatica lungo la linea gialla verso le ore 7 di oggi, 3 gennaio. I passanti lo avrebbero poi visto crollare dalle scale della metro con il sangue alla bocca.

Ragazzo morto alla metro di Corvetto: cosa è successo

I presenti hanno lanciato l’allarme e sul posto è intervenuto il personale del 118. Il senzatetto è stato trasportato d’urgenza al Policlinico, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Stando a un primo accertamento, il corpo non presenterebbe segni di violenza. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, il 30enne avrebbe cominciato a sentirsi male nelle vicinanze di corso Lodi, dato che è stata trovata una scia di sangue.

Sempre secondo una prima ipotesi, il clochard si sarebbe sentito male e avrebbe cercato di raggiungere la stazione per chiedere aiuto, ma purtroppo non ci sarebbe riuscito e si sarebbe accasciato a terra. I soccorsi sono poi intervenuti sul posto.

Non è la prima volta

Anche lo scorso 2 gennaio, in mattinata, un clochard è stato colto da un malore a Milano. I fatti risalgono alla mattinata di ieri. Il senzatetto si trovava su via Giovanni Pezzotti. Ad un primo riscontro da parte dei medici del Policlinico – dove era stato trasportato – sarebbero state accertate delle ferite alla testa. Gli inquirenti stanno ora indagando per capire se si tratta di un’aggressione. Per il momento, su questo secondo caso gli inquirenti tengono il più stretto riserbo.

Ad avvertire i soccorsi era stato un passante, che aveva notato il senzatetto in gravi condizioni. Il trentenne che si trovava nella metro di Corvetto, invece, non avrebbe fatto in tempo a chiedere aiuto e i passanti lo avrebbero visto accasciarsi a terra sulle scale dopo pochi passi.