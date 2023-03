Ragazzo di 25 anni investito in via Padova a Milano: morto in ospedale

Un ragazzo 25enne ha perso la vita perché investito da un bus Atm della linea 53 a Milano mentre attraversava la strada in via Arici. Il giovane, originario di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze, era stato trasportato in coma al Niguarda con il codice rosso per salvargli la vita ma è deceduto poche ore dopo.

La morte del ragazzo di 25 anni investito in via Padova a Milano

Ieri mattina nella città di Milano un giovane di 25 anni ha perso la vita a causa di un bus Atm della linea 53 che l’ha investito mentre attraversava la strada in via Arici, via che si trova nella periferia nord-est della città, nelle vicinanze della zona di via Padova. Il ragazzo di 25 anni ha subito delle ferite gravissime e per questa ragione era stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Il 25enne si è spento poche ore dopo in ospedale, mentre era in coma. La vittima era originaria di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze.

La dinamica dell’incidente

Le forze dell’ordine devono ancora confermare la dinamica dell’impatto: il primo step sarà quello di identificare chi tra il conducente del bus e il pedone avesse in quell’istante il semaforo verde. Questo particolare potrebbe arrivare dalla telecamera frontale del mezzo pubblico, che potrebbe aver ripreso i momenti cruciali della scena. Stando ai primi accertamenti della polizia locale e alle prime testimonianze, il mezzo pubblico proveniva da via San Giovanni Battista della Salle ed era diretto in direzione via Arici, dopo aver superato l’incrocio con via Padova. Il giovane 25enne, avrebbe attraversato la strada sulle strisce pedonali da destra verso sinistra. Mentre si trovava sulle strisce è avvenuto lo scontro fatale: il ragazzo è stato soccorso subito dalle persone vicine e dai medici del 118 che hanno provato a rianimarlo ma fin dall’inizio è apparso in condizioni molto gravi.