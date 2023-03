Milano, 28enne aggredito con un’accetta nel quartiere Barona: è grave

Un cittadino di origini marocchine di 28 anni è stato aggredito, forse con un’accetta o una grossa lama, la mattina del 9 marzo nella periferia sud di Milano. Le sue condizioni a causa delle ferite profonde sono gravissime. Stabilizzato, è stato ricoverato alla clinica Humanitas di Rozzano in prognosi riservata.

L’aggressione in un complesso popolare della Barona, periferia sud di Milano

L’aggressione si è consumata poco prima delle 8 di giovedì mattina in un appartamento di via Faenza 3, all’interno di un complesso popolare del quartiere Barona, dove la vittima alloggiava da qualche giorno presso un’amica connazionale.

Ferite profonde al volto, al collo, al torace e alle braccia

Secondo le prime ricostruzioni, il 28enne ha aperto la porta a due persone che lo avrebbero accoltellato forse usando anche un’accetta colpendolo soprattutto al volto, al collo, alle braccia e al torace segno che l’uomo avrebbe cercato di difendersi in ogni modo. Ha poi cercato di fuggire dagli aggressori ma i due lo hanno inseguito sul pianerottolo, poi sulle scale, per finirlo in strada, dove è stato trovato sanguinante ma ancora cosciente dal 118, arrivato in soccorso.

Ancora ignoto il movente dell’aggressione: è caccia ai fuggitivi

Nessuna traccia dei due aggressori che sono fuggiti e al momento sono ricercati dalla polizia. Nel frattempo è stata interrogata l’amica della vittima. Non si sa ancora nulla circa il movente dell’aggressione come non è ancora chiaro se il 28enne o la ragazza che lo stava ospitando conoscessero o meno i due uomini.

Il 28enne è stato ricoverato all’Humanitas di Rozzano: le sue condizioni sono gravi

Il ferito è stato trasportato in codice rosso alla clinica Humanitas di Rozzano (Milano) dove è stato stabilizzato e intubato e al momento è ricoverato in prognosi riservata.

