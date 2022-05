Le ragazze di Wall Street stasera su Canale 5: trama, cast e 5 curiosità sul film

Jennifer Lopez e Constance Wu sono protagoniste di Le ragazze di Wall Street – Business is Business, stasera 17 maggio alle 21,40 su Canale 5. Il film, in originale Hustlers, segue un gruppo di spogliarelliste di New York che, a corto di denaro per la crisi economica del 2008, iniziano a drogare e derubare gli uomini che chiedono loro degli spettacoli di striptease. Nel cast anche le star della musica Usher, Lizzo e Cardi B. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Le ragazze di Wall Street, trama e cast del film stasera 17 maggio 2022 su Canale 5

La trama del film parte con Destiny (Constance Wu), ragazza che lavora come stripper per racimolare dei soldi e arrivare a fine mese dovendosi anche prendere cura dell’anziana nonna. I gestori dei locali però la costringono a dar via una grossa fetta dei suoi guadagni, lasciandole solo un misero contributo nonostante le lunghe notti a lavoro. La sua vita cambia quando incontra Ramona (Jennifer Lopez), veterana dello striptease che guadagna molto di più grazie al suo carisma. Quest’ultima si affeziona subito a Destiny e, assieme alla collega Diamon (Cardi B), le insegna tutti i trucchi di pole dance e le mosse più sexy per catturare l’attenzione dei clienti e guadagnare mance più corpose.

I soldi e il lusso abbondano presto, ma l’idillio non è destinato a durare. La crisi economica del 2008, con il crollo di Wall Street, svuota i locali e rende la gente meno contenta di spendere grosse cifre nei night club. Per questo, Ramona escogita un nuovo piano che espone alle sue colleghe. L’idea è derubare i migliori clienti, spesso magnati del commercio e agenti di Borsa, sfruttando il loro sex appeal. Le tre, assieme ad altre amiche, mettono dunque su una vera banda di ladre che drogano i più ricchi con un mix di alcool e stupefacenti prima di prendere possesso delle loro carte di credito. Un gioco d’affari che non passa però inosservato, soprattutto agli occhi della legge.

Le ragazze di Wall Street, 5 curiosità sul film stasera 17 maggio 2022 su Canale 5

Le ragazze di Wall Street, la storia vera che ha ispirato il film

L’opera si basa su una storia vera raccontata da un articolo del New York Times del 2015, dal titolo The Hustlers at Scores, su un gruppo di stripper che drogavano i clienti per usare le loro carte di credito. Il 4 aprile 2019 Samantha Barbash, la vera Ramona, ha minacciato la produzione e Jennifer Lopez di muovere azioni legali per aver dato vita al film senza chiederle il permesso di usare la sua storia.

Le ragazze di Wall Street, l’allenamento da pole dance delle attrici

L’intero cast di attrici ha dovuto seguire un duro programma di allenamento di sei mesi per imparare a ballare sui tacchi a spillo previsti nei costumi, ma soprattutto la pole dance. Jennifer Lopez dichiarò, durante la promozione del film, di aver portato il suo palo personale ovunque nel mondo per allenarsi anche durante i numerosi viaggi.

Le ragazze di Wall Street, il passato da spogliarellista di Cardi B

Cardi B, oggi affermata stella della musica mondiale, ha avuto un passato come spogliarellista. Nel 2019 finì al centro delle polemiche per la pubblicazione di un video, risalente a tre anni prima, in cui affermava di aver drogato e derubato gli uomini per sopravvivere. «Giuste o sbagliate che siano, si tratta di cose che sentivo di fare per poter sopravvivere», si è difesa l’artista. «Io non ho mai detto di essere perfetta, però dico sempre la verità».

Le ragazze di Wall Street, il set all’interno di un vero strip club

La troupe ha allestito il set del film in un vero strip club di Long Island City, nello stato di New York. Si tratta dello Show Palace, al cui interno hanno recitato anche 300 comparse. Presente anche una consulente spogliarellista, che ha seguito tutte le scene del progetto e dato utili consigli alle attrici per conferire maggiore realismo alle scene.

Le ragazze di Wall Street, Jennifer Lopez ha pensato di fare la stripper

In un’intervista del 2020 a W Magazine, Jennifer Lopez dichiarò che c’è stato un momento nella sua vita in cui ha preso in considerazione l’idea di fare la spogliarellista. «Alcuni miei amici ballerini mi dissero che avrei potuto guadagnare una fortuna nei club del New Jersey», ha rivelato la popstar. «Quando mangi pizza ogni giorno e sei al verde, suona terribilmente bene, ma non l’ho mai fatto».