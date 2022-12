Ragazze morte ad Anzio dopo lo schianto con un albero: aperta un’inchiesta

Tragedia tra Ardea e Anzio, dove nella notte tra mercoledì 30 novembre e giovedì 1 dicembre 2022 due ragazze sono morte in un incidente stradale dopo essersi schiantate contro un albero. Entrambe avevano poco più di vent’anni. La Procura di Velletri ha aperto un’inchiesta per far luce sulla dinamica dell’accaduto.

Ragazze morte in un incidente ad Anzio

Secondo quanto ricostruito, intorno all’1:20 i militari dell’Arma hanno notato una Fiat Punto finita contro un albero via della Pineta a Lido dei Pini (Anzio). La parte frontale dell’utilitaria era completamente distrutta, segno di un impatto assai violento.

All’interno, agonizzanti, vi erano Aurora Pederzani e Desirée Pasquali, rispettivamente di 22 e 21 anni. I soccoritori, giunti sul posto dopo l’allarme, hanno estratto i loro corpi dalle lamiere accartocciate ma, purtroppo, per loro non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate durante lo scontro, che hanno vanificato ogni sforzo di rianimazione da parte dei soccorritori e si sono rivelate fatali. Presenti anche i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area del sinistro.

La 22enne alla guida era originaria di Melzo, in provincia di Milano, mentre la 21enne abitava ad Ardea. I militari stanno cercando di capire cosa avessero fatto le due amiche prima dell’incidente. Non è noto se la prima fosse scesa in Lazio per salutare l’amica o abitasse stabilmente in regione.

Indagini in corso

Le loro salme sono state trasportate al policlinico Tor Vergata per l’effetuazione dell’autopsia mentre la Procura di Velletri ha aperto un’inchiesta per chiarire cosa sia successo esattamente. I carabinieri di Ardea non sono infati riusciti a ricostruire quando possa essersi verificato l’incidente né la sua dinamica. L’unica certezza parrebbe essere che il sinistro non ha coinvolto altre auto. Sull’asfalto non sarebbero infati stati rilevati segni che potrebbero far pensare al coinvolgimento di ulteriori vetture.