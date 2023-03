Germania, ragazza di 12 anni uccisa in un bosco: sospettate due coetanee

In Germania, vicino a Coblenza, è stato ritrovato in un bosco il corpo di una ragazza di 12 anni scomparsa sabato scorso. La giovane è stata uccisa, forse con un coltello, e i sospetti dell’omicidio sono ricaduti su due coetanee.

Ragazza di 12 anni uccisa in Germania

La ricerca della ragazzina scomparsa a Freudenberg, vicino Coblenza, è arrivata ad una tragica svolta. Il corpo è stato rinvenuto in un bosco, poco lontano dalla sua casa, domenica pomeriggio. La ragazzina sarebbe stata uccisa e, secondo quanto riportano i media tedeschi, sono sospettate dell’omicidio due ragazze di 12 e 13 anni. Luise F., questo il nome della vittima, era scomparsa sabato scorso e la famiglia aveva lanciato l’allarme perché non era ritornata da casa di un’amica. Le indagini partite immediatamente si sono fermate in un bosco a pochi chilometri di distanza dalla sua casa, lungo il percorso che la giovane avrebbe dovuto fare per ritornare. Ma, da casa dell’amica, non è mai tornata. Il suo corpo senza vita è stato trovato in proprio in quel bosco.

Sospettate due coetanee di 12 e 13 anni

L’omicidio sarebbe stato perpetrato con un coltello che ancora non è stato rinvenuto, mentre sul luogo del delitto è stata ritrovato un oggetto appartenente ad una delle due sospettate. La polizia, intanto, non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito a quanto accaduto e non ha confermato neanche le poche indiscrezioni che si sono diffuse sui media.

Ci sono ancora molti aspetti da chiarire. Il luogo del ritrovamento del corpo, pur essendo a pochi chilometri dalla casa della vittima, è in direzione opposta rispetto alla strada che la ragazza avrebbe dovuto percorrere per tornare dalla casa dell’amica. Quindi è necessario accertare se nel bosco sia giunta da sola o sia stata condotta da qualcuno. «A Freudenberg siamo profondamente scioccati e i nostri pensieri sono rivolti ai familiari», ha dichiarato Nicole Reschke, sindaco della cittadina tedesca.