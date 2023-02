Ragazza trovata morta all’università Iulm di Milano: aveva una sciarpa legata al collo

Tragedia all’università Iulm di Milano dove, nella mattinata di mercoledì 1 febbraio 2023, una ragazza è stata trovata morta all’interno di un bagno. Sul posto i sanitari del 118, che hanno constatato il suo decesso, e le forze dell’ordine che stanno svolgendo i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Ragazza trovata morta all’università Iulm di Milano

Le informazioni sul caso sono ancora frammentarie ma, secondo quanto appreso, il corpo della giovane è stato rinvenuto da un custode all’apertura dell’ateneo. La sede in questione è quella di via Carlo Bo, a pochi passi dalla fermata Romolo della metropolitana nella zona sud della città. L’uomo stava effettuando il suo consueto giro mattutino per aprire aule e locali di servizio quando, chiusa all’interno di un bagno dell’edificio 5, quello che si trova su via Santander, ha visto la studentessa che giaceva a terra senza vita con una sciarpa intorno al collo.

Sul suo cadavere non ci sarebbero segni di violenza, cosa che fa propendere ad ipotizzare si sia trattato di un suicidio. Qualunque ipotesi, compresa quella di un evento violento, resta comunque ancora aperta.

Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri

Immediata la chiamata del 118, per la constatazione della morte della giovane, e delle autorità, per l’effettuazione dei rilievi. Sul posto sono giunti, oltre al personale sanitario, il Nucleo Radiomobile, la Rilievi e il Reparto investigativo dei Carabinieri. Costoro hanno isolato l’area del ritrovamento chiudendola a studenti e personale universitario per svolgere le analisi necessarie.

La ragazza giaceva con i propri vestiti indosso e senza documenti, motivo per cui non è ancora stata identificata. I militari sono in cerca di elementi utili per darle un nome e un cognome ma, secondo le prime informazioni, dovrebbe avere intorno ai 25 anni ed essere di origine straniera. Vicino al suo corpo riverso a terra non sono stati trovati biglietti o messaggi in cui possa aver scritto le motivazioni dell’eventuale gesto volontario.