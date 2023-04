Bosa, ragazza precipita dal balcone dell’ex e muore: interrogato il ragazzo

Un dramma consumatosi durante la notte: attorno all’1.30, tra domenica e lunedì, una ragazza di soli 22 anni è morta precipitando dal balcone al terzo piano di una palazzina situata nel centro di Bosa, una cittadina sulla costa nord occidentale della Sardegna. Un risveglio tragico quello del paese del Nuorese: la giovane, al momento della morte, si trovava in casa dell’ex fidanzato, un 25enne di Bosa.

A Bosa una giovane ragazza è precipitata dal balcone

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato il corpo della giovane a terra esanime, sotto il palazzo. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 e i carabinieri. Sin da subito, le condizioni della 22enne sono apparse gravissime. La ragazza, originaria di Roma, viveva in Sardegna da poco tempo: immediatamente trasportata all’ospedale San Francesco di Nuoro, è stata prima sottoposta a un intervento d’urgenza e poi ricoverata nel reparto di Rianimazione. La giovane, per i traumi legati alla gravità dell’impatto, non ce l’ha fatta.

I carabinieri indagano sulle dinamiche della morte

I carabinieri del comando locale, unitamente ai militari della Compagnia di Macomer, dovranno ora ricostruire le ultime ore di vita della giovane. Secondo le prime informazioni, la ragazza aveva trascorso la serata con un gruppo di amici e coetanei tra cui l’ex fidanzato, prima al Bosa Beer fest, per poi rientrare, dopo cena, nell’abitazione di proprietà del 25enne.

Il giovane è stato ascoltato a lungo dagli inquirenti per cercare di ricostruire tutti i momenti precedenti alla caduta. Il sostituto procuratore di Oristano Marco De Crescenzo ha aperto un fascicolo di indagine affidando gli accertamenti ai carabinieri che stanno valutando eventuali profili di responsabilità. Il pm intanto ha posto sotto sequestro l’appartamento, per consentire tutti i rilievi del caso. Nelle scorse ore, sono stati ascoltati anche tutti gli amici dei due giovani che avevano trascorso la sera con loro, al fine di far emergere ulteriori elementi utili.