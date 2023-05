Calabria, ragazza dispersa nel fiume Lao: è caduta mentre faceva rafting

Ore di attesa e disperazione in Calabria, precisamente a Laino Borgo, in provincia di Cosenza, dove una ragazza è dispersa. La giovane, ancora minorenne, stava facendo rafting sul fiume Lao insieme ad alcuni amici, ma a causa delle acque ingrossate è caduta dal gommone e si sono perse le sue tracce.

La dinamica dell’incidente della ragazza dispersa in Calabria

Non è ancora molto chiara la dinamica che ha coinvolto la giovane caduta nelle acque del fiume Lao mentre faceva rafting insieme agli amici. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza era insieme ad altri giovani della sua età, dai 16 ai 17 anni, e faceva parte di una scolaresca che proveniva dalla provincia di Reggio Calabria. Gli adolescenti stavano partecipando a una gita scolastica e hanno deciso di partecipare all’attività di rafting sul fiume Lao, una delle attrazioni principali a Laino Borgo, in provincia di Cosenza. A causa delle acque ingrossate del fiume per le forti piogge dei giorni scorsi, l’attività si è rivelata più pericolosa del previsto e la giovane è caduta. Dopo la sua caduta è scomparsa dalla vista di tutti i suoi amici presenti con lei sul gommone. In acqua sono poi caduti altri tre ragazzi ma dopo poco tempo sono stati ritrovati. A lanciare l’allarme è stata una guida che si trovava su un secondo gommone, poco distante dal gruppo di ragazzi finiti in acqua.

Le indagini per ritrovare la giovane

Si sono recati sul posto dell’incidente i vigili del fuoco e il personale del Nucleo speleo alpino fluviale che ora stanno effettuando le ricerche per ritrovare la ragazza. Inoltre, le ricerche si sono concentrate nella zona del noto viadotto Italia dell’autostrada del Mediterraneo. Sul luogo ci sono anche agenti dei carabinieri e personale sanitario, pronti a intervenire in caso di necessità. Il resto della scolaresca invece è stata fatta evacuare dalla zona.