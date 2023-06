Pinerolo, ragazza di 17 anni in ospedale insanguinata: «Aggredita da sconosciuti»

Ieri sera una ragazza di 17 anni è stata aggredita in strada a Pinerolo, in provincia di Torino, da una coppia di sconosciuti. I Carabinieri hanno acquisito i video delle telecamere della zona per ricostruire la vicenda.

Ragazza di 17 anni aggredita a Pinerolo

La giovane si è presentata al Pronto Soccorso ricoperta di sangue raccontando ai medici e alle forze dell’ordine di essere stata aggredita da sconosciuti in strada. L’allarme è scattato quando una chiamata al 118 ha segnalato la presenza di una ragazza ferita in strada. La giovane soccorsa e ricoperta di sangue, trasportata al pronto soccorso dell’Ospedale civile di Pinerolo, è stata medicata e sottoposta a degli accertamenti clinici che hanno escluso conseguenze gravi. La minorenne ha riportato ferite non gravi all’addome, ad una gamba e al braccio sinistro, oltre ad alcune escoriazione alla mano sinistra.

La 17enne ha riferito ai Carabinieri dell’aggressione all’incrocio tra via Tabona e via Einaudi, ma non ha saputo descrivere o dare notizie in più sugli aggressori. Secondo il racconto della ragazza, ad aggredirla sarebbe stata una coppia di trentenni con la quale avrebbe avuto una discussione in strada.

Le indagini dei Carabinieri

Per il momento non ci sarebbero testimoni in grado di ricostruire il violento episodio, che ha visto uno dei due aggressori colpire con un coltello la 17enne. I militari stanno eseguendo delle verifiche attraverso i video delle telecamere della zona per cercare elementi utili a rintracciare i responsabili, che si sono rapidamente allontanati dopo aver ferito la giovane. I filmati faranno scoprire alle forze dell’ordine cosa sia successo tra i tre, sia prima che dopo l’aggressione.