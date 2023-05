Raffaello Tonon: famiglia, vita privata, dove vive e Luca Onestini

Uno dei personaggi televisivi più riconoscibili nel nostro Paese è senza ombra di dubbio Raffaello Tonon. Ci sono diversi aspetti della sua vita personale e professionale che forse non tutti conoscono, ecco dunque qualche curiosità in più a riguardo.

Chi è Raffaello Tonon: biografia e curiosità

Nato il 20 ottobre del 1979 e laureato in Giurisprudenza, Tonon fu notato per la prima volta dal compianto Maurizio Costanzo, che scelse di averlo al suo fianco come ospite fisso nella trasmissione Maurizio Costanzo Show e, in un secondo momento, anche a Buona Domenica. La sua voce, la sua vis polemica e il suo stile comunicativo per certi versi d’altri tempi l’avevano fatto rapidamente diventare un fenomeno in tv, tanto da garantirgli la chiamata da parte di Barbara d’Urso per l’edizione 2005 del reality show La Fattoria.

Nel corso degli anni, tra un programma in veste di conduttore e l’altro, Tonon svolgerà in Mediaset soprattutto il ruolo di opinionista. Parteciperà dunque al programma La Talpa, e dispenserà le sue opinioni e i suoi consigli anche per i concorrenti di La Fattoria 4 e per gli ospiti in studio di Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso.

Il pubblico mainstream lo apprezza in modo particolare nel 2017 al Grande Fratello Vip. Tonon presenterà infatti in questa occasione il suo lato più tenero, sviluppando un’amicizia molto profonda con Luca Onestini. Insieme a quest’ultimo, tra l’altro, ha iniziato nel 2018 la conduzione di un nuovo programma radiofonico, Proteina Zeta. In tempi non sospetti, inoltre, ha avuto svariate altre esperienze radiofoniche tra cui quelle con RTL 102.5. Attualmente è impegnato in tv soprattutto con il suo classico ruolo da opinionista, particolarmente nei programmi Mediaset condotti sempre dalla stessa Barbara d’Urso.

Le curiosità dalla chirurgia estetica alla vita privata

Almeno per il momento non si sa nulla o quasi sulla sua vita privata: non è dunque dato sapere se sia fidanzato o meno. A lungo si sono rincorse voci su una sua presunta omosessualità, mai confermate. Al contrario, lo stesso Tonon ha rivelato di essere stato fidanzato per ben 7 anni con Rossana Feola, con la quale era anche andato a convivere. Oggi Tonon vive a Milano (ma si reca spesso a Roma per lavoro e a Cattolica in vacanza): molto attivo su Instagram, sovente si fa vedere impegnato in sessioni di shopping nel Quadrilatero della Moda o ancora dal chirurgo di fiducia per qualche trattamento al viso.