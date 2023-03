Chi è Raffaella Mennoia, la donna sempre al fianco di Maria De Filippi

Raffaella Mennoia è la storica autrice di Uomini e donne e Temptation Island, grande amica di Maria De Filippi che ha condiviso con lei ogni momento di questi giorni difficili. Colpita ed addolorata dalla morte inaspettata di Maurizio Costanzo, è stata vicino ed ha supportato la famiglia del noto giornalista.

Chi è Raffaella Mennoia

Raffaella Mennoia è nata a Roma il 25 aprile del 1974. È un’autrice televisiva nonchè stretta collaboratrice di Maria De Filippi. Dal 2007 al 2013 è stata fidanzata con l’ex tronista Jack Vanore, conosciuto proprio a Uomini e Donne, mentre attualmente è legata sentimentalmente al campione di arti marziali Alessio Sakara, con cui convive a Roma.

Maria De Filippi e Raffaella Mennoia si conoscono nel 2010 a C’è posta per te, dove l’autrice esordisce come postina. Dopo quest’esperienza televisiva, la De Filippi la vuole con sè anche nella redazione di Uomini e Donne e lì la Mennoia inizia a lavorare come autrice per poi diventare responsabile del programma. Questo legame professionale man mano si è trasformato in un’amicizia profonda, tanto che la donna diventa una delle collaboratrici più strette della De Filippi e soprattutto una delle persone che le è più vicino anche nella vita, come ha dimostrato in questi giorni.

Un rapporto molto profondo che ha portato le due donne a supportarsi a vicenda

Qualche anno fa era stata Maria De Filippi a starle accanto in un momento complicato, quando la Mennoia si è dovuta sottoporre a una tiroidectomia, un intervento chirurgico alla tiroide che la costrinse a stare ferma per un periodo. Insomma, un’amicizia speciale ed un conforto per la conduttrice che negli ultimi giorni è apparsa molto provata. La Mennoia è stata inseparabile, vicino all’amica sia alla camera ardente allestita in Campidoglio sia durante i funerali alla Chiesa degli Artisti a Roma, stretta al dolore di tutta la famiglia di Costanzo.