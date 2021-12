Raffaella Carrà, presto un documentario sulla sua vita

La società di produzione e distribuzione televisiva Fremantle si è assicurata in esclusiva l’opzione sui diritti internazionali per la realizzazione di un documentario su Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio 2021 all’età di 78 anni. Il documentario ripercorrerà la vita e la straordinaria carriera di un’artista italiana, diventata icona pop in tutto il mondo.

Raffaella Carrà, l’italiana che ha conquistato il mondo

Una carriera, quella di Raffaella Carrà, durata ben sette decenni: il suo esordio nel mondo dello spettacolo, infatti, è arrivato a soli otto anni, come attrice bambina nel film Tormento dal passato (1952). Ed è proseguita poi come showgirl in televisione, cantante capace di vendere milioni di dischi in tutto il pianeta, come amatissima conduttrice di programmi tv in Italia e Spagna. Sempre pronta a sfidare lo status quo, Raffaella Carrà nata Pelloni a Bologna (18 giugno 1943), basti pensare all’ombelico scoperto e allo “scabroso” ballo del Tuca Tuca, sfoderati entrambi a Canzonissima. Una figura di rottura, tutta italiana ma capace di sfondare all’estero, soprattutto in Spagna (dove condurrà diversi programmi tv) e in America Latina. Amatissime le sue canzoni, diventate tormentoni: da Tanti auguri a Rumore, fino a Fiesta e A far l’amore comincia tu, tutti classici dei momenti revival in ogni festa che si rispetti. L’album Forte Forte Forte, il settimo della sua carriera, è stato pubblicato nel 1976 in ben 36 Paesi nel mondo.

Raffaella Carrà, paladina dei diritti Lgbtq+

Icona pop ma anche gay, Raffaella Carrà negli anni è divenuta una forte sostenitrice e punto di riferimento per la comunità Lgbtq+, tanto da essere premiata al World Pride di Madrid nel 2017. Artista libera, ma ancor di più donna consapevole, Raffaella Carrà è un mito indimenticabile dello spettacolo italiano, una delle italiane che più ha segnato la nostra cultura popolare (e anche quella spagnola). Nel corso della sua vita non ha mai avuto paura di fare scelte artistiche con tono provocatorio: il documentario appena annunciato ne racconterà la carriera e anche il lato privato, sullo sfondo della nostra televisione più bella, quella degli Anni ‘70 e ‘80. Quando davvero era uno show. E la Raffa nazionale la stella assoluta.