Raffaele Sollecito, l’avvocato: «Guede deve essere espulso dall’Italia»

L’avvocato di Raffaele Sollecito, Luca Maori, ha richiesto esplicitamente che Rudy Guede, tornato in libertà dopo 16 anni di pena per l’omicidio di Meredith Kercher, venga rimpatriato. Secondo l’avvocato, ciò che chiede «lo prevede la legge italiana».

Le parole dell’avvocato di Raffaele Sollecito

Rudy Guede «deve essere espulso» dall’Italia. Queste sono le parole dette dal legale di Raffaele Sollecito, l’avvocato Luca Maori, intervenuto al programma televisivo “Crimini e Criminologia” in onda domenica 7 novembre sulle frequenze di Radio Cusano Tv. «Come vengono giustamente espulsi tunisini, nordafricani e altri soggetti non comunitari che spacciano la droga e poi vengono condannati a due-tre anni di carcere, non deve essere espulso un soggetto che è stato condannato per omicidio volontario aggravato? Lo prevede la legge».

L’avvocato di Raffaele Sollecito ha poi chiarito: «Un soggetto del genere non può avere un permesso di soggiorno e Rudy Guede non ha un permesso di soggiorno perché è cittadino ivoriano. Ha avuto un permesso di soggiorno temporaneo nel momento in cui è stato messo in affidamento. Il questore di Viterbo gli ha dato la possibilità di poter svolgere attività di recupero. Quindi avendo finito di scontare la pena, il permesso scade naturalmente e deve essere espulso. Il questore lo deve fare. Se il questore non lo espelle commette un reato».

Cosa prevede la legge?

La legge italiana prevede che uno straniero condannato alla reclusione per un periodo superiore ai due anni venga rimpatriato dopo la scarcerazione. L’articolo 235 del Codice Penale cita: «Espulsione o allontanamento dello straniero dallo Stato». L’articolo è chiaro al riguardo e nel dettaglio dice: «Il giudice ordina l’espulsione dello straniero…, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando lo straniero… sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni». Dunque, per la legge, l’avvocato di Raffaele Sollecito ha ragione: Rudy Guede dovrebbe essere espulso.

Nei mesi scorsi, l’ivoriano ha fatto richiesta di protezione internazionale, una soluzione che annullerebbe le pratiche per il rimpatrio. Ma la decisione spetta alla Commissione territoriale: quella di Viterbo per Guede. Qualora l’istanza dovesse essere respinta, l’ivoriano potrà fare ricorso in Appello e poi in Cassazione.