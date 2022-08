Raffaele La Regina, bufera per i post contro Israele: «Mi scuso, era satira»

É polemica per due vecchi post di Raffaele La Regina, candidato del Partito Democratico in Basilicata, in cui ha negato l’esistenza di Israele paragonandolo agli alieni e sostenuto che questo abbia occupato in maniera illegale e violenta Gerusalemme. Enrico Letta è intervenuto sulla questione affermando che le parole del giovane, uno dei capolista under 35 alle prossime elezioni, non rispecchiano in alcun modo la visione della forza politica.

Raffaele La Regina e i post contro Israele

Al centro del dibattito sono finiti in particolare due post, uno del 2017 e uno del 2020. Il primo è un tweet in cui La Regina ha sostenuto che «Gerusalemme è un luogo sacro per tre principali religioni monoteiste, occupato in maniera illegale e violenta da Israele durante la guerra dei 6 giorni» e ha espresso solidarietà al popolo palestinese. Il secondo è invece un contenuto condiviso su Facebook in cui si chiedeva se si dovesse credere di più «alla legittimità dello Stato di Israele, agli alieni o al mollicato di Mauairedd», per poi chiudere con un retorico «e perché proprio al mollicato?» (insinuando quindi la non esistenza del paese al pari di quella degli alieni).

Parole che hanno suscitato lo sdegno della Comunità ebraica di Roma, il cui presidente Ruth Dureghello è intervenuto affermando che «se bisogna leggere tesi di odio che negano il diritto d’Israele ad esistere allora abbiamo un grande problema». Sulla questione si è espresso anche il Nazareno, spiegando che i due post incriminati risalgono a quando Raffaele non era ancora candidato per il Pd e che non rappresentano in alcun modo la posizione del partito.

Le scuse

Sentitosi chiamato in causa, lo stesso La Regina si è scusato e ha asserito che quel post, «che distrattamente e superficialmente ho rilanciato in un gruppo privato, era satira e non una posizione politica». Ha quindi chiarito di non aver mai messo in dubbio la legittimità dello stato di Israele né il suo diritto ad esistere. Lo stesso segretario dem, presente al suo fianco in conferenza stampa, ha affermato che «siamo sempre molto trasparenti e le sue dichiarazioni hanno fatto chiarezza su parole del passato che non hanno a che fare con le scelte di oggi».