Rafael Nadal: biografia, moglie, malattia e malore dell’uomo dei record

Il tennista spagnolo Rafael Nadal è uno dei tennisti più forti e noti al mondo, oltre che uno dei più grandi atleti della storia. Nel corso della sua clamorosa carriera ha portato a casa ben 13 vittorie al Roland Garros e ha vinto ben 21 titoli del Grande Slam, record assoluto di sempre. Ma cosa sabbiamo della sua biografia e della sua vita privata? Scopriamo insieme qualche dettaglio in più su di lui, che ha calcato il campo da tennis fin da quando era bambino.

Rafael Nadal biografia

Rafael Nadal è nato a Manacor, sull’isola di Maiorca, in Spagna, il 3 giugno 1986 sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Ad oggi il tennista ha dunque 36 anni ed è alto circa 185 centimetri. Rafael Nadal Parera, conosciuto semplicemente come Rafa, ha iniziato a giocare a tennis da quando aveva 3 anni.

Ciò è accaduto perché suo zio Toni Nadal, un ex tennista professionista, gli ha trasmesso la grande passione per questo sport. Catturato dalla disciplina, Rafael Nadal ha chiesto allo zio di allenarlo, decidendo dunque di proseguire a calcare il campo come agonista.

Ha vinto diversi titoli spagnoli ed europei di tennis ancora prima della maggiore età. Tra le sue soddisfazioni più importanti ricordiamo le vittorie sulle terra rossa, in particolare in quella francese del Roland Garros, le sfide infinite a Wimbledon, come il clamoroso match nel 2008 contro Roger Federer, considerato uno dei migliori di sempre dal punto di vista della qualità di gioco espressa in una partita di tennis. E la vittoria nel 2022 del suo 21° titolo del Grande Slam, agli Australian Open, diventando il tennista con più vittorie negli Slam di sempre, superando Federer e Novak Djokovic a quota 20. Nel 2008 ha raggiunto per la prima volta la prima posizione del ranking ATP. Ricordiamo anche la sua medaglia d’oro a Pechino e svariate coppe vinte con la nazionale spagnola.

La vita privata del tennista

Nonostante sia un personaggio di successo, Rafael ha sempre cercato di tenere la sua vita privata lontana dai riflettori. Più volte, prima di convolare a nozze, ha ammesso di essere felicemente fidanzato con una sua vecchia compagna di liceo. Si chiama Marìa Francisca Perelló ed è conosciuta semplicemente come Xisca. I due si sono sposati nell’ottobre del 2019, coronando una bellissima storia d’amore.

Marìa Francesca Perelló è nata a Palma di Maiorca l’8 maggio del 1988 sotto il segno zodiacale del Toro. Ha conseguito la laurea in Economia per poi iniziare a lavorare come assicuratrice presso una società di assicurazione della sua città natale.