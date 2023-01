Raf: canzoni, moglie e figli del cantautore italiano

Raf, all’anagrafe Raffaele Riefoli è un noto cantante italiano voce di numerosi successi. Ecco tutto sulla sua biografia, moglie, figli e carriera.

Raf: biografia e vita privata

Raf nasce il 29 settembre 1959 a Margherita di Savoia sotto il segno della bilancia. Come ha affermato lui stesso, è innamoratissimo della moglie Gabriella Labate, la famosa showgirl che ha lavorato per anni al Bagaglino ed è stata una delle vallette del Tg delle vacanze nel 1992 su Canale 5. Il cantante ha chiesto a sua moglie di sposarlo durante le registrazioni del video della canzone Il battito animale, e i due sono convolati a nozze nel 1996. Dal loro amore sono nati due figli: Bianca (1996) e Samuele (2000).

Raf ha vissuto a Firenze per dedicarsi agli studi e, per un periodo, a Londra. Oggi l’artista vive invece tra Roma e Miami. Sui social è molto attivo e condivide aggiornamenti sul suo lavoro e la sua vita privata.

Canzoni e carriera dell’artista

Raf ha esordito nel 1984 con un’etichetta francese, lanciando il suo singolo Self Control salito in vetta alle classifiche mondiali. Nel 1987 ha scritto il testo Si può dare di più per il trio Morandi – Ruggieri – Tozzi, vincitori del Festival di Sanremo con quel brano. Egli stesso ha partecipato diverse volte al Festival senza però mai raggiungere la vittoria. Dopo vari testi in inglese, nel 1992 si è esibito con un brano in spagnolo.

Nel 1993 il suo album Cannibali raggiunge sei volte il disco di platino. Tra gli altri album vi sono Collezione Temporanea (1996), La prova (1998), Iperbole (2001), Ouch (2004), Live (2004), Passeggeri distratti (2006), Metamorfosi (2008), Numeri (2011), Le ragioni del cuore (2012), Sono io (2015). Quanto alle sue canzoni più famose, si citano Infinito, Dimentica, Due, Stai Con Me, Non é Mai Un Errore, Sei La Più Bella Del Mondo, Inevitabile Follia, Passeggeri Distratti, Come Una Favola, Ti Pretendo, Cosa Resterà Di Questi Anni 80 e Il Battito Animale.