I Radiohead stanno per tornare: «Ci vedremo per valutare nuove idee»

«Ci ritroveremo all’inizio di quest’anno e inizieremo a valutare delle nuove idee». Così il batterista dei Radiohead Phil Selway ventila la possibilità di vederli di nuovo insieme, anche se non c’è la certezza assoluta. L’ultimo album in studio risale al 2016 e si chiama A Moon Shaped Pool, mentre l’ultimo tour risale a due anni dopo, al 2018. C’era stato poi un altro album nel 2021, con il triplo CD con le loro migliori canzoni dal titolo Kid A e Amnesiac.

Radiohead di nuovo insieme?

«Siamo stati molto concentrati su questo progetto e penso che stia arrivando alla sua conclusione naturale, tornando indietro attraverso la ristampa e [creando] lo scenario di gioco intorno a quello» spiega il batterista sul terzo disco b-side Kid Amnesiae.

«Un nuovo disco dei Radiohead? Potrebbe succedere, ma l’altra cosa è… potrebbe non succedere. Al momento non ci sono i Radiohead. (…) Potremmo fare qualcosa in un paio d’anni. Potremmo non farlo. Ma penso che ci debbano essere cinque persone che ritrovano lo spirito di gruppo» aveva spiegato il chitarrista Ed O’Brien. La dichiarazione risale all’estate del 2022.

I percorsi nel 2022

Nello stesso anno, Thom Yorke e Jonny Greenwood avevano collaborato con il batterista dei Sons of Kemet Tom Skinner, formando una band che si chiama The Smile. Questa band aveva pubblicato anche un album di debutto, dal titolo A Light For Attracting Attention. Anche Selway porterà avanti un suo progetto da solista, l’album Strange Dance che dovrebbe uscire a febbraio 2023.

«All’epoca la band era davvero rumorosa. Era tutto chitarre e distorsione. Così ho fatto finta di suonare per settimane. A un certo punto Thom disse: ‘Non riesco a sentire ciò che fai, però penso tu stia aggiungendo delle texture interessanti. Me ne accorgo quando non ce le metti”… …e io tra me e me pensavo, “no, non le puoi sentire perché non ci sono’. Tornavo a casa la sera e pensavo agli accordi da suonare. Nei mesi successivi ho acceso quella tastiera e ho iniziato a suonarli. Ed è così che ho iniziato a suonare con i Radiohead…» ricordava John Greenwood nel 2022.