Radio Zeta Future Hits Live, stasera su Tv8: format, conduttori e ospiti del festival musicale

È tutto pronto per il Radio Zeta Future Hits Live, in onda questa sera, giovedì 9 giugno 2022 alle 21.00 su Tv8. Ideato da RTL 102.5 e Radio Zeta, il primo festival musicale dedicato alla Generazione Z celebrerà la filosofia e i valori dei giovani d’oggi con gli artisti e le canzoni che riempiono le loro giornate e, soprattutto, le loro playlist su Spotify.

Radio Zeta Future Hits Live: cosa sapere sulla prima edizione della kermesse in onda stasera su Tv8 alle 21

Radio Zeta Future Hits Live: chi sono i conduttori

Direttamente dall’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, Paola Di Benedetto, Camilla Ghini e Jody Cecchetto, tre degli speaker più amati dell’emittente radiofonica, presenteranno alcuni degli hitmaker e dei nomi più in vista della scena pop italiana, pronti a far cantare il pubblico sulle note dei successi che ci risuoneranno per tutta l’estate. Il feedback pare essere già ottimo: i biglietti della manifestazione, infatti, sono andati sold out in poche ore.

Radio Zeta Future Hits Live: chi sono gli ospiti

Ad alternarsi sul palco della Cavea un parterre straordinario di big, tra cui Achille Lauro, Alfa, Ariete, Blanco, Carl Brave, Chiello, Coez, Coma_Cose, Dardust, Ditonellapiaga, Elodie, Ernia, Franco126, Fulminacci, Gaia, Gazzelle, Irama, Luigi Strangis, fresco vincitore della 21esima edizione di Amici, Mahmood, Mara Sattei, Margherita Vicario, Massimo Pericolo, Max Gazzè, Psicologi, Rkomi, Sangiovanni, Sick Luke, Tananai e Tommaso Paradiso.

Radio Zeta Future Hits Live: dove guardare e ascoltare l’evento

La serata verrà trasmessa in radiovisione in contemporanea sia su Radio Zeta, canale 266 del digitale terrestre e 735 di Sky, sia su RTL 102.5, canale 36 del digitale terrestre e 736 di Sky. Per chi, invece, volesse seguirla in streaming, basta collegarsi sul sito di RTL 102.5 Play. Infine, quanti volessero godersi lo spettacolo quasi come se fossero lì, TV8 manderà in chiaro tutta la kermesse (canale otto del digitale terrestre e 108 di Sky).