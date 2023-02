Radio taxi a Milano non funziona: impossibile comunicare le corse ai tassisti

Da diverse ore, il radio taxi di Milano che risponde allo 02 4040 sta avendo a che fare con un malfunzionamento che impedisce alle vetture di prendere le comunicazioni delle corse prenotate dalla sala radio. Gli autisti non riescono infatti a mettersi in collegamento con la centrale radio che riceve le chiamate dei passeggeri che necessitano di un taxi.

Radio taxi a Milano non funziona

Sono circa 1.900 le auto riferibili al radiotaxi in oggetto (circa un terzo dei taxi cittadini) che, da ieri, non riescono a svolgere pienamente le loro funzioni. Essendo impedita la comunicazione con la sala radio che raccoglie le richieste dei clienti, possono raccogliere i passeggeri solo aspettando nei posteggi riservati in città.

La conferma del disservizio è arrivata da Emilio Boccalini, presidente Taxi Blu 4040, che ha spiegato come il problema potrebbe essere ricondotto al down di TIM verificatosi ieri: «Non riusciamo a lavorare da mezzogiorno di ieri. Abbiamo come gestore telefonico TIM e ieri sera il Gruppo ha diramato un comunicato su tutta Italia, perché noi abbiamo anche altre flotte a Palermo, Napoli, Catania e Firenze, e non funzionava. La sera TIM ha avvisato che era tutto a posto, e invece continua a non funzionare la rete e non ci dicono nulla. Stiamo lavorando nei posteggi prendendo le corse solo lì, con la gente che viene dove ci sono i taxi».

Indagini in corso: l’ipotesi dell’attacco hacker

I tecnici informatici sono al lavoro per risolvere il problema e verificare se il blocco sia conseguenza dell’attacco hacker che da ieri ha riguardato numerosi sistemi in Italia, infrastrutture telematiche coinvolte da un attacco ransomware. Nel frattempo, i tassisti continuano a non poter ricevere la comunicazione della corsa dalla sala radio e a dover raccogliere i passeggeri nelle varie stazioni.