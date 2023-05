Radio Italia Live stasera su Tv8: scaletta e artisti del concerto di Milano

Si accendono i riflettori sulla decima edizione del concerto Radio Italia Live. Stasera 20 maggio, alle 20.40 su Tv8, piazza Duomo a Milano si preparerà per ballare al ritmo delle canzoni più ascoltate dell’anno, in attesa dei tormentoni estivi. Alla conduzione, per la nona volta di fila, ci saranno Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, al timone della serata dal 2013. Protagonisti sul palco 10 artisti che si intervalleranno per esibirsi con alcuni dei loro brani più famosi. La scaletta ufficiale e l’ordine di uscita non sono ancora disponibile, ma saranno online pochi minuti prima della diretta. Qualora si mantenesse il format degli scorsi anni, ciascun artista avrà tempo di interpretare tre canzoni della sua discografia, tra cui molto probabilmente le ultime uscite. La diretta dell’evento sarà disponibile anche su Sky Uno e su Now per gli abbonati ai rispettivi servizi, oltre che su Radio Italia Tv.

#rilive sarà in diretta su Radio Italia, Radio Italia Tv e su https://t.co/qyFi5PwIYN

Inoltre, già dalle 20:40, in contemporanea su Sky Uno e in streaming su @NOWTV_It (e disponibile on demand) e in chiaro su @TV8it (tasto 8 del telecomando).@skyitalia pic.twitter.com/AIkPssofwt — Radio Italia (@RadioItalia) May 17, 2023

Radio Italia Live, le anticipazioni di stasera 20 maggio 2023 su Tv8

Sebbene non sia disponibile ancora la scaletta ufficiale, è possibile ipotizzare i brani all’interno di Radio Italia Live. Sul palco ci sarà Achille Lauro che potrebbe esibirsi con il suo ultimo singolo Fragole, rilasciato in settimana assieme a Rose Villain. Grande attesa anche per gli Articolo 31, tornati protagonisti della scena musicale dopo la loro partecipazione al Festival di Sanremo. È molto probabile che cantino il brano portato all’Ariston, Un bel viaggio, assieme ad altre hit come Domani smetto e Ohi Maria. Colapesce e Dimartino invece canteranno probabilmente Splash, senza dimenticare la virale Musica leggerissima. Protagonista di Radio Italia Live anche Elodie, reduce dal concerto-evento al Mediolanum Forum. Probabile la performance di Due, brano sanremese dell’artista, e di Ok. Respira, title track del suo ultimo album. In scaletta anche Tiziano Ferro, che potrebbe cantare la sua Addio mio amore.

Sul palco di Radio Italia Live anche Lazza, secondo classificato al Festival di Sanremo con Cenere. Presente in piazza Duomo inoltre Madame, su tutte le stazioni radiofoniche e piattaforme streaming con Il bene nel male. I Pinguini Tattici Nucleari, attesi in estate dal loro tour negli stadi, potrebbero portare per la prima volta dal vivo il loro singolo Rubami la notte, disponibile in streaming dalla mezzanotte di ieri 19 maggio. Grande attesa inoltre per l’esibizione di Eros Ramazzotti, da poco diventato nonno con Michelle Hunziker del piccolo Cesare, figlio di Aurora. Infine, sul palco del Radio Italia Live ci sarà Tananai, che potrebbe cantare dal vivo la sua Tango oltre a Sesso occasionale, brano che lo ha lanciato sulla scena nazionale. Assieme a Luca e Paolo, ci sarà Manola Moslehi nel backstage per intervistare gli artisti. Nel pubblico si muoverà Daniela Cappelletti, pronta a catturare le emozioni degli spettatori.