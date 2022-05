Radio Italia Live 2022: come partecipare, biglietti, cantanti e dove vederlo

Sabato 21 maggio in piazza Duomo torna l’appuntamento con Radio Italia Live, il concerto gratuito che quest’anno celebra i 40 anni di Radio Italia. L’evento, dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, raccoglie tantissimi artisti celebri.

A condurre la serata ci sono Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, per l’ottavo anno presentatori dell’evento. La location è invece Piazza del Duomo a Milano, dove l’evento prenderà il via alle ore 20.10. Organizzato da Radio Italia, è realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Milano. Nel backstage, a raccogliere le emozioni de gli artisti ci sarà la speaker Manola Moslehi, mentre tra il pubblico si muoverà la speaker Daniela Cappelletti.

Radio Italia Live 2022: la lista dei cantanti

Molti cantanti famosi calcheranno il palco di Radio Italia Live. Ecco la lista degli artisti che prenderanno parte all’edizione del 2022.

Alessandra Amoroso

Blanco

Coez

Elisa

Elodie

Francesco Gabbani

Ghali

Irama

Marracash

Marco Mengoni

Gianni Morandi

Pinguini tattici nucleari

Rkomi

Sangiovanni

Ultimo

Come partecipare?

“Per divertirsi in sicurezza è importante tenere in considerazione alcune semplici indicazioni e capire come arrivare all’evento nel modo più semplice“, spiegano i promotori sul sito dell’evento. L’inizio del concerto è previsto per le 20.15. Alla piazza potranno accedere un numero contingentato di persone e non è prevista l’installazione di maxi schermi in altre zone della città. Radio Italia ricorda che “l’accesso all’evento è totalmente gratuito, ma non è possibile in alcun modo prenotare il proprio posto“. L’area riservata ai disabili sarà sul sagrato del Duomo e avrà un punto d’accesso dedicato dalla rampa/scivolo di via dell’Arcivescovado o Corso Vittorio Emanuele II.

Dove vedere il concerto?

Sarà possibile seguire il concerto in tv e in streaming. In particolare gli spettatori possono guardare l’evento trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv, su Sky Uno, in streaming su Now e sempre disponibile on demand e in chiaro su TV8.