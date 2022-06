Radio in Canada riproduce in loop i Rage Against the Machine

In radio passano Killing in the Name dei Rage Against the Machine. E poi ancora e ancora, in un loop senza fine. È quanto successo su Kiss Radio 104.9 FM, emittente del Canada che ha dedicato l’intera scaletta di ieri al brano della band rap metal statunitense di Tom Morello. Ignota la ragione di tale mossa, anche se in molti pensano si tratti di una protesta contro i licenziamenti nel personale degli ultimi giorni. Nessun commento nemmeno dalla band, che si è limitata a ritwittare la notizia.

A soft-rock station in Vancouver has been playing "Killing In the Name Of" by Rage Against the Machine for hours on a loop. Whenever someone calls in for a request, they deny it and replay the Rage song again. https://t.co/r2yhK0qTSi — Tracey Lindeman (@traceylindeman) June 29, 2022

La scaletta monotematica come simbolo di protesta contro i licenziamenti

L’emittente Kiss Radio in Canada propone quotidianamente ai suoi ascoltatori brani pop e soft rock. Potete immaginare la sorpresa del pubblico quando, al posto di Genesis, Beatles e Queen, si sono ritrovati i Rage Against the Machine. Per tutto il giorno, sin dal primo mattino, alla frequenza 104.9 FM si è potuto trovare solo Killing in the Name, brano del 1992 di Zach de la Rocha, Tom Morello & Co. In tanti si sono chiesti il motivo di una scelta così singolare, tanto che online si è subito parlato di una forma di protesta. Il brano contiene infatti la frase “Fan***o, non farò quello che mi ordini”, che molti hanno visto in riferimento ai licenziamenti che hanno colpito il personale della radio di recente.

Martedì 28 giugno, infatti, i conduttori Kevin Lim e Sonia Sidhu avevano annunciato con un post su Facebook di essere stati allontanati dal team. «I nostri cinque anni a Kiss Radio sono giunti al termine», hanno scritto i due sui social. «La società sta cambiando e ci hanno informato che non siamo più parte del progetto. Vogliamo comunque ringraziare tutti per l’affetto e le emozioni». Nessun chiarimento da parte dell’emittente. «Non mi è permesso dire nulla», ha detto al Guardian un dipendente che ha preferito mantenere l’anonimato facendosi chiamare Apollo, come il personaggio di Rocky. «Sono solo un ragazzo che lascia i Rage in onda senza sosta». Il brano era già in rotazione al momento del suo arrivo sulla postazione, tanto da non sapere chi sia l’artefice della scaletta. «Probabilmente finirò nei guai», ha concluso al Guardian, senza però mostrare grande preoccupazione.

Chi sono i Rage Against the Machine, autori del brano in rotazione in Canada

Come detto, Kiss Radio ha mandato in loop Killing in the Name, uno dei brani più celebri dei Rage Against the Machine. La canzone, singolo d’esordio del loro primo album omonimo, ebbe un incredibile successo raggiungendo i primi posti in classifica. Il brano uscì sulla scia delle proteste che infiammarono Los Angeles fra aprile e maggio 1992 a seguito delle percosse subite dall’afroamericano Rodney King da parte degli agenti durante un arresto. Il testo della canzone cita potenziali collegamenti fra la polizia e il Ku Klux Klan, come conferma il verso “Alcuni di quelli che lavorano nelle forze (dell’ordine) sono gli stessi che bruciano le croci”.

Spesso impegnati contro il capitalismo e la globalizzazione, i RATM si sono sempre distinti per le battaglie a favore delle minoranze etniche. Al primo album ne sono seguiti poi altri tre, l’ultimo dei quali nel 2000 dal titolo Renegades. Dopo l’abbandono di Zach de la Rocha per seguire la carriera da solista, il chitarrista Tom Morello e gli altri membri della band hanno unito le forze con Chris Cornell negli Audioslave fino al 2007. La band originale ha ora annunciato una reunion con una serie di concerti negli Stati Uniti che si concluderà ad agosto con cinque date al Madison Square Garden.