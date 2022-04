Raccomandata market: cos’è, chi la manda e quali sono i significati dei codici

Inviata per posta da alcuni enti pubblici o privati, la raccomandata market è una tipologia di comunicazione che contiene generalmente avvisi molto rilevanti e con valore legale (spesso può trattarsi di notifiche di multe stradali o atti giudiziari): vediamo in dettaglio chi la manda e qual è il significato dei codici che riporta.

Raccomandata market: chi la manda

Gli enti e le organizzazioni che utilizzano questa tipologia di comunicazione sono diversi e anche molto differenti tra loro per caratteristiche e finalità. Si tratta, per esempio, dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia), dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS, delle compagnie assicurative e dei tribunali. Per capire di che comunicazione si tratta e da chi è stata inviata, occorre guardare il codice presente o sulla raccomandata stessa o sotto il codice a barre dell’avviso di giacenza che il postino lascia in caso non trovi il destinatario.

Raccomandata market: il significato dei codici

Il codice tramite cui si identifica la tipologia di raccomandata è composto da diverse cifre, ma quelle utili a capire cosa può contenere sono le prime tre. Qui quelli più comuni e il loro significato:

Codice 648 : ha un’alta probabilità di identificare una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate o delle compagnie assicurative che elargiscono polizze vita e auto. Può riguardare, per esempio, sanzioni per una dichiarazione dei redditi non conforme, rimborsi da parte di enti statali o dall’Agenzia delle Entrate, o solleciti di pagamento per bollette scadute ;

: ha un’alta probabilità di identificare una o delle compagnie assicurative che elargiscono polizze vita e auto. Può riguardare, per esempio, sanzioni per una non conforme, rimborsi da parte di enti statali o dall’Agenzia delle Entrate, o ; Codice 649 : può indicare un sollecito di pagamento da parte dell’INPS o dell’AdE, comunicazioni da parte di enti pubblici relativi all’invio del bancomat o richiami effettuati da una casa automobilistica;

: può indicare un sollecito di pagamento da parte dell’INPS o dell’AdE, comunicazioni da parte di enti pubblici relativi all’invio del o effettuati da una casa automobilistica; Codice 665 : prospetta differenti situazioni, dal rimborso del modello 730 al sollecito di pagamento delle utenze , da una lettera di licenziamento al rinnovo della carta di credito fino a comunicazioni dall’azienda sanitaria locale;

: prospetta differenti situazioni, dal al sollecito di pagamento delle , da una lettera di licenziamento al rinnovo della carta di credito fino a comunicazioni dall’azienda sanitaria locale; Codice 668 : è generalmente quello più preoccupante perché è utilizzato solitamente per identificare atti giudiziari come procedimenti amministrativi, pignoramento, sfratto, multe autostradali, mandati di comparizione o altre richieste delle autorità;

: è generalmente quello più preoccupante perché è utilizzato solitamente per identificare come procedimenti amministrativi, pignoramento, sfratto, multe autostradali, mandati di comparizione o altre richieste delle autorità; Codice 685 : indica molto probabilmente il sollecito del pagamento di una multa , una tassa (es. Tari), il bollo o bolletta non ancora pagata.

: indica molto probabilmente il , una tassa (es. Tari), il bollo o bolletta non ancora pagata. Codice 688 : è riferito generalmente ad un mancato pagamento di una o più bollette che riguardano la fornitura di gas, ma potrebbe anche riguardare comunicazioni che interessano il possesso di un automezzo (bollo, assicurazione, sinistro stradale ecc.), rimborsi con assegni o consegne di nuove carte di debito/credito.

: è riferito generalmente ad un che riguardano la fornitura di gas, ma potrebbe anche riguardare comunicazioni che interessano il possesso di un (bollo, assicurazione, sinistro stradale ecc.), rimborsi con assegni o consegne di nuove carte di debito/credito. Codice 689: indica molto spesso il mancato pagamento di una cartella esattoriale dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, un tributo locale (IMU, TASI e TARI) o una generica tassa. In alcuni casi potrebbe però essere indice di comunicazioni neutre inviate dall’INPS riguardanti bonus bebè, assegno sociale e pensione.

Raccomandata market: si può non ritirare?

Chi riceve una raccomandata market può rifiutarsi di ritirarla dal postino oppure, in caso di mancata consegna, di andarla a prendere nel luogo dove giace. In entrambi i casi, però, la mancata ricezione non annullerà gli effetti giuridici della comunicazione. Dopo il periodo di giacenza (generalmente 30 giorni) in cui la raccomandata sarà disponibile per il ritiro da parte del destinatario, questa verrà infatti restituita al mittente e la notifica si considererà perfezionata. Eccezione a questa tempistica è rappresentata dagli atti giudiziari, per cui la giacenza prevista è pari a 6 mesi e la notifica viene considerata perfezionata già dopo 10 giorni.