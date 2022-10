Quota 100, la Consulta: infondata la questione sul divieto di cumulo

«La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato, che la disciplina del pensionamento anticipato “Quota 100” impone, si giustifica perché la richiesta agevolata di uscire anticipatamente dal lavoro entrerebbe in netta contraddizione con la prosecuzione di una prestazione di lavoro». Con questa motivazione, la Corte Costituzionale ha risposto in merito a una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice del Lavoro di Trento.

Quota 100 e altri redditi: come funziona

Infatti, il caso riguarda Quota 100 e il lavoro autonomo da prestazione occasionale. Per il Giudice del Lavoro, chi aveva Quota 100 non poteva procedere anche con una prestazione, per quanto da lavoro intermittente in quanto questa è una formula di uscita anticipata dal lavoro. Invece, la Corte Costituzionale ha ritenuto che un lavoro intermittente non sarebbe contrario a Quota 100.

La Corte si è però riservata di dare motivazioni più complete nel deposito della sentenza. Per la Corte, c’è la questione che un lavoro autonomo da prestazione occasionale inferiore ai 5mila euro all’anno non comporta un obbligo sul fronte dei contributi. In caso di importi superiori, è necessaria una partita Iva, quindi non si avrebbe diritto a Quota 100.

Qual è la situazione ora

La Corte Costituzionale ha quindi dichiarato che non è possibile ottenere Quota 100 e anche altri redditi da lavoro. L’unica eccezione è stata la prestazione occasionale, per via della sua non periodicità. Infatti, secondo la Consulta: «(…) poiché le situazioni di cui si discute non sono comparabili: il lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5mila euro lordi annui non dà luogo, infatti, a obbligo contributivo» non sarebbero equiparabili il lavoro dipendente e quello autonomo.

Invece, per le altre modalità di lavoro la Corte ha stabilito che sarebbe una sorta di contraddizione, dato che si usa Quota 100 per uscire dal mondo del lavoro e andare in pensione. Per questo, la questione della cumulabilità o della non cumulabilità sarebbe infondata.