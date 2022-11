Quo vado? stasera su Canale 5: trama, cast e 5 curiosità

Un lungo viaggio intorno al mondo con un solo obiettivo: il posto fisso. Checco Zalone è protagonista di Quo Vado?, film del 2016 campione di incassi e tutt’ora pellicola più redditizia del cinema italiano. Catturato da una tribù di indigeni in Africa, si trova a rivivere la sua vita personale ma soprattutto professionale dall’Italia al Polo Nord. Sin da piccolo ha deciso di onorare uno dei tanti doni per il lavoratore della penisola, il posto fisso, sogno dei suoi genitori che ha tradotto in stile di vita. Nel cast anche Eleonora Giovanardi, Lino Banfi e Sonia Bergamasco. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

La trama del quarto film al cinema di Checco Zalone lo vede alla mercé di alcuni indigeni dell’Africa. Qui, per aver salva la vita, si ritrova a raccontare al capo del villaggio la sua vita e soprattutto il motivo per cui è così lontano da casa. Ragazzo pugliese come tanti altri, ha raggiunto tutti gli obiettivi che si era prefissato sin da bambino, vivendo oggi 40enne la miglior esistenza possibile. Eternamente fidanzato con la compaesana Penelope (Azzurra Martino), non intende salire all’altare per evitare la costosa indipendenza dai genitori, che non perdono tempo per riverirlo e servirlo in ogni modo. Checco ha infatti realizzato il sogno di tutta la sua famiglia, ossia ottenere il posto fisso negli uffici comunali. Il taglio dei dipendenti pubblici previsto dal governo però scuote improvvisamente la sua tranquilla quotidianità.

Molti lavoratori vengono indotti a licenziarsi grazie a una cospicua buona uscita, ma Checco non ha alcuna intenzione di cedere. Su consiglio del senatore Nicola Binetto (Lino Banfi), che lo ha aiutato a ottenere il lavoro al comune, rispetta la “sacralità” del posto fisso. Per questo ostacola in ogni modo la spietata dottoressa Sironi (Sonia Bergamasco), dirigente del ministero che inizia quindi a spedirlo in capo al mondo per costringerlo a cedere. Dopo averlo fatto viaggiare per tutta Italia, quest’ultima lo manda al Polo Nord, per difendere i ricercatori scientifici dagli orsi polari. Qui conosce Valeria (Eleonora Giovanardi), di cui si innamora a prima vista. Con lei inizierà un’avventura in Norvegia che sembra fargli dimenticare persino l’Italia, fin quando un evento “traumatico” lo convince a far ritorno nel Belpaese.

Quo Vado?, 5 curiosità sul film stasera 11 novembre 2022 su Canale 5

Quo Vado?, il significato del titolo in latino

Per il suo quarto film al cinema, sempre sotto la regia di Gennaro Nunziante, Checco Zalone ha deciso di scomodare persino il latino. Il titolo infatti richiama la locuzione “Quo vadis?” (letteralmente, Dove vai?), qui adattata all’attaccamento morboso al posto fisso. Si tratta anche del titolo dell’opera letteraria del polacco Henryk Sienkiewicz, da cui è tratto il celebre film del 1951 di LeRoy.

Quo Vado?, la prima volta di Checco all’estero

I precedenti tre film di Zalone, Che bella giornata, Cado dalle nubi e Sole a catinelle, si svolgevano sempre in Italia. Quo vado? rappresenta dunque l’esordio per Checco all’estero. Dopo le prime scene a Conversano, in provincia di Bari, la storia si sposta a Lampedusa, in Val di Susa e persino al Polo Nord. La troupe ha girato per qualche settimana a Ny-Ålesund e Bergen, in Norvegia.

Quo Vado?, le citazioni continue ai cult di Lino Banfi

Nel cast del film è presente la stella della comicità pugliese Lino Banfi, di cui Zalone è da sempre grande fan. Quest’ultimo si è divertito spesso sul set assieme al regista Nunziante nel citare spezzoni de L’allenatore nel pallone e altri film dell’86enne comico di Andria.

Quo Vado?, i cameo di Al Bano e Romina a Sanremo

Durante la sua nuova vita in Norvegia, Checco inizia a dimenticare l’Italia e le sue origini. Una sera, però, si imbatte su Rai1 nello show di Al Bano e Romina Power, di nuovo insieme sul palco dell’Ariston di Sanremo. Si tratta delle vere immagini di quando la coppia cantò come ospite al Festival del 2015 per un medley dei loro brani, tra cui Nostalgia canaglia. Nel cast anche Federico Ielapi, interprete di Pinocchio nel film di Garrone, che veste i panni di un giovane Checco a scuola.

Quo Vado?, il maggior incasso della storia del cinema italiano

I numeri al cinema di Quo vado? rappresentano ancora un unicum nella storia del cinema italiano. Con i suoi 65.2 milioni di euro al botteghino è ad oggi il maggior incasso per un film del Belpaese, secondo in generale soltanto ad Avatar che ne totalizzò 68 milioni. Per quattro anni ha detenuto anche il record per il miglior debutto grazie ai suoi 6.8 milioni in appena 24 ore. Il record è stato battuto dalla quinta fatica al cinema di Checco, Tolo Tolo, capace di raggiungere gli 8.6 milioni. Quo Vado? è anche il film più visto del XXI secolo nelle sale italiane, dato che ha venduto circa 9 milioni di biglietti.