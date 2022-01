Quirinale, Sgarbi su Berlusconi: «L’operazione si è fermata, lui è abbastanza triste»

Quella che è stata definita ormai da qualche giorno come «operazione scoiattolo» sembra essere già naufragata. Si tratta della strategia di Silvio Berlusconi, che da giorni tenta di conquistare a suon di telefonate quei voti che gli mancano per ottenere un numero tale da poter avere la maggioranza assoluta e conquistare la presidenza della Repubblica. Una tattica che, a quanto dichiarato da Vittorio Sgarbi, sembra essersi già fermata.

Sgarbi parla di Berlusconi e dice che è «abbastanza triste»

Intervenuto a Un giorno da pecora su Radio 1, Sgarbi ha parlato di quanto ruota intorno a Silvio Berlusconi in questi confusi giorni di indiscrezioni e candidature nelle corsa al Colle. Secondo lui, infatti, il Cavaliere sarebbe rimasto a Milano per «inquietudini di natura psicologica, non degli elettori, ma nel candidato». Il critico d’arte prosegue e dice la sua: «Credo che questa, come dire, pausa dipenda dal fatto che starà pensando se c’è una via d’uscita onorevole, con un nome che sia gradito a lui, forse Mattarella». Nelle ultime ore si erano già accavallate numerose indiscrezioni riguardo un passo indietro di Berlusconi, che ora sembra essersi concretizzato.

Tajani attacca Sgarbi: «Non è il portavoce di Silvio»

«Lui non è il portavoce di Silvio». Ad affermarlo è stato Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, che non ha proprio digerito le dichiarazioni di Vittorio Sgarbi. «Sicuramente non parla a nome del Cavaliere», ha proseguito a SkyTg24. Tajani parla di centrodestra compatto sul nome di Berlusconi e che «non c’è un’opzione alternativa». Intanto Berlusconi è chiamato a sciogliere le riserve entro venerdì. In settimana, se non dovesse arrivare una risposta, Salvini e la Lega hanno già dichiarato di aver pronto il nome da lanciare verso il Colle. L’avventura di Silvio Berlusconi verso la presidenza della Repubblica potrebbe essersi già conclusa, pochi giorno dopo la riunione con il centrodestra tenutasi a Villa Grande.